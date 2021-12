Les Minions 2 : découvrez le nouveau teaser du film !

Universal Pictures vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce du très attendu "Les Minions 2 : Il était une fois Gru" ! On vous propose dans cet article de découvrir les nouvelles images du film à venir.

Les Minions 2 : peace and love ?

L'intrigue de Les Minions 2 est la suivante : dans les années 70, le jeune Gru grandit dans une atmosphère résolument hippie. Mais entre les jeans pattes d'éléphants et les fleurs dans les cheveux, l'adolescent est occupé à mettre au point un plan. Et pas n'importe lequel, cela va de soi ! Gru est déterminé à rejoindre les Vicious 6, un célèbre groupe de méchants qu'il adule plus que de raison. Pour ce faire, il peut compter sur l'aide des minions, ses petits amis à la fois loyaux et particulièrement survoltés. Parmi ces derniers, Kevin, Bob, Stuart et le nouveau venu, Otto, vont rivaliser d'ingéniosité pour construire leur premier repaire... Et tout ce qui va avec !

Les Minions 2 ©Universal Pictures

Seulement, les Vicious 6 se séparent de leur leader, le célèbre Wild Knuckles. Gru tente alors sa chance et passe une audition en vue de rejoindre la bande. Malheureusement, à l'issue de cette dernière, le groupe veut en découdre avec lui ! Le jeune homme, contraint de prendre la fuite, va bientôt devoir se rapprocher de l'ancien chef des Vicious 6. Au fur et à mesure de son voyage, Gru ne va pas tarder à comprendre que même les super méchants peuvent avoir besoin d'amis...

En tout cas, on gage que Les Minions 2 connaîtra, comme les autres films de la franchise, un large succès ! Ce nouveau préquel sortira sept ans après Les Minions, qui avait rapporté plus d'un milliard de dollars au box-office.

Les Minions 2 : de nouvelles images !

Dans ce nouveau trailer, on peut avoir un avant-goût de l'esthétique du film à venir. La bande-son est résolument rétro, tout comme les décors conçus pour le long-métrage. Entre traits d'humour et vitesse effrénée, ce trailer devrait enthousiasmer les aficionados des petits bonshommes jaunes !

Les Minions 2 ©Universal Pictures

La distribution de Les Minions 2 se compose entre autres de Steve Carrel, Julie Andrews, Alan Arkin, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh, Lucy Lawless, Pierre Coffin, Russell Brand ou encore Jean-Claude Van Damme !

Quand retrouver les minions ?

Le long-métrage devait à la base paraître en juin 2020, avant d'être décalé une première fois à juillet 2021. Malheureusement, les studios ont décidé de repousser une nouvelle fois l'arrivée du film dans les salles obscures. Ainsi, Les Minions 2 sortira normalement le 6 juillet 2022 !