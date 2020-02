Les Minions 2 : les partenaires de Gru de retour dans un premier teaser

Vous avez aimé ? Partagez :

Prêts à reprendre une dose de « Bello, papaguena » et autres « Bananaaaa » ? Ça tombe bien, car les Minions sont de retour avec le premier teaser des « Minions 2 : Il était une fois Gru » dévoilé à l’occasion du Superbowl 2020. Dans cette suite, les petites créatures aident le jeune criminel en herbe à poursuivre son ascension au sein des plus grands méchants de l’Histoire.

Cinq ans après leur prequel se terminant sur la rencontre avec Gru, et trois ans après Moi, moche et méchant 3, Bob, Kevin, Stuart et les autres reprennent du service. Les créatures emblématiques du studio Illumination sont de retour dans Minions 2 : Il était une fois Gru. Le long-métrage se dévoile à travers un premier teaser, dans lequel les petits génies du crime sont au meilleur de leur forme.

Gru prend les commandes des Minions

Il est évident que Gru, doublé par Steve Carell et Gad Elmaleh, n’aurait jamais pu devenir le plus grand méchant de l’Histoire sans l’aide des Minions. Après leur rencontre à la fin du premier volet, dans lequel les créatures partaient à la recherche d’un nouveau tyran à servir dans le New York des années 60, elles mettent ici leurs compétences – et leur débilité – au service d’un jeune Gru de plus en plus doué dans l’art de faire régner la terreur.

Alors que Moi, moche et méchant 3 se focalisait sur la rencontre entre le super-méchant repenti et son jumeau, Minions 2 : Il était une fois Gru continue d’explorer son passé et celui de ses acolytes. Illumination et Universal comptent une nouvelle fois jouer sur des rebondissements en cascade et surtout sur l’humour reposant sur les interactions hilarantes entre ces criminels chevronnés qui, s’ils ne payent pas de mine, sont toujours aussi redoutables.

Les fameuses onomatopées des Minions reposent encore sur la voix de Pierre Coffin, l’un des créateurs de la franchise qui cède ici sa place de réalisateur pour la première fois. À la réalisation, nous retrouvons cette fois-ci Kyle Balda, qui occupait déjà ce poste sur Les Minions et Moi, moche et méchant 3. Il est épaulé par Brad Ableson, qui a notamment officié sur Les Simpson en tant que concepteur de storyboard.

Minions 2 : Il était une fois Gru sortira au cinéma le 8 juillet 2020. Découvrez le teaser en tête d’article.