Les Mitchell contre les Machines sur Netflix : c'est quoi ce film d'animation ?

« Les Mitchell contre les Machines » vient de sortir sur Netflix. Produit par Sony, ce film d'animation devait initialement sortir dans les salles de cinéma, mais a finalement terminé sa route sur la plateforme.

Les Mitchell contre les Machines : nouveau film d'animation Sony

Réalisé par Michael Rianda et Jeff Rowe, le film d'animation Les Mitchell contre les Machines vient de sortir sur Netflix. Produit par Sony, le long-métrage raconte comment la famille Mitchell part en road-trip pour emmener Katie, l'aînée, à l'université. Mais ce beau voyage en famille est interrompu quand les machines décident de se rebeller contre l'humanité. Partout dans le monde, les appareils électroniques tentent de prendre le contrôle de la planète. Avec l'aide de deux robots dysfonctionnels, les Mitchell vont tenter de sauver le monde.

Les Mitchell contre les Machines ©Sony Pictures

Côté casting, le long-métrage peut compter sur la présence notamment d'Olivia Colman, de Danny McBride, d'Eric André et de Charlyne Yi. Le scénariste et réalisateur Michael Rianda propose avec Les Mitchell contre les Machines un film différent de ses pairs, qui permet d'apporter une véritable fraîcheur au genre avec une utilisation étendue des possibilités offertes par les techniques d'animation.

En attendant les suites de Spider-Man

Après l'énorme succès critique de Spider-Man : New Generation, Sony Pictures décide de se lancer dans la production d'autres films d'animation. Les Mitchell contre les Machines s'inscrit dans cet héritage mis en place par l'adaptation animée de l'araignée. Côté production, ce sont Phil Lord et Chris Miller, les deux génies derrière La Grande aventure Lego, et Spider-Man : New Generation justement, qui se sont occupés de Les Mitchell contre les Machines.

Les Mitchell contre les Machines ©Sony Pictures

Né d'une proposition de Sony, Les Mitchell contre les Machines est un projet assez personnel pour Michael Rianda qui s'est inspiré de sa propre enfance pour mettre en scène son film d'animation comme il l'a déclaré au micro de BFM TV :

J’ai pris ce que j’aime le plus - ma famille complètement folle - et ce que j’aimais le plus quand j’étais enfant - les robots tueurs. Je me suis aussi demandé ce qui fait notre humanité si les robots et l’intelligence artificielle sont en mesure d'agir exactement comme nous. Qu’est-ce qu’ils ne pourraient jamais nous prendre? La réponse, c’est la famille et les relations humaines.

Le long-métrage, qui a recours à la fois la 3D et à la 2D (comme Spider-Man : New Generation) est disponible sur Netflix à partir du 30 avril 2021. Et ça vaut clairement le détour (voir notre critique).