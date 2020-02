Les Nouvaux Mutants : des nouvelles images dévoilées

Vous avez aimé ? Partagez :

Pendant un (long) moment, quand on évoquait « Les Nouveaux Mutants », c’était rarement pour apporter des bonnes nouvelles sur le dossier. Tout le monde sait par quelles galères le film est passé, mais sa sortie est enfin programmée. Des nouvelles images nous présentent les personnages principaux.

Une bande-annonce prometteuse en 2017 puis plus rien. Les Nouveaux Mutants a été une véritable épine dans le pied pour la Fox, qui ne savait pas trop quoi en faire. Entre les phases de reshoots pour corriger le tir et le rachat du studio par Disney, le film a complètement été coincé. Au point où on pensait, à un moment, qu’il allait finir par tout simplement ne pas sortir. La perspective de voir l’univers des X-Men fusionner avec le cinéma d’horreur était très sexy sur le papier. Sauf que notre hype s’est totalement envolée avec les soucis qu’on vient d’évoquer.

En début d’année 2020, Les Nouveaux Mutants a refait surface avec une bande-annonce toute neuve qui, honnêtement, n’était pas repoussante. On s’est légèrement remis à croire en cette affaire, bien que les obstacles rencontrés ont forcément altéré quelque part la proposition de départ – on tente depuis de nous faire croire que la vision du réalisateur Josh Boone a été respectée. Cette fois, une date de sortie a été fixée et elle devrait être respectée.

Des nouveaux et jeunes mutants se présentent

En attendant, donc, la promotion se doit de continuer. Pas question de sacrifier Les Nouveaux Mutants, même si les moyens engagés dessus sont moindres par rapport aux films de super-héros plus spectaculaires. Le scénario, ici, suivra un groupe de jeunes adultes, enfermé dans un asile. Ils vont devoir coopérer, mais également apprendre à dompter leurs pouvoirs, qui peuvent causer de gros dégâts. Les mutants que l’on connaît ne seront pas là, pour laisser la place à une nouvelle génération. Le casting peut s’appuyer sur quelques stars en devenir, et principalement Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Blu Hunt et Henry Zaga.

Le film met en avant ses pépites sur son compte officiel Twitter. On peut y découvrir, à chaque fois, trois images par personnage, et ainsi mieux les appréhender. Les aperçus sont trop maigrichons pour qu’on comprenne exactement leur caractère mais on peut découvrir des petits objets, comme des totems, qui seront importants pour eux. L’un, par exemple, a une pierre. Une autre, une croix. Si des images insistent dessus c’est que ces symboles auront une valeur dans le scénario. On vous laisse avec ces images, ci-dessous. La date de sortie française des Nouveaux Mutants interviendra, ironiquement, le 1er avril prochain.

