Les Nouveaux Mutants : nouveau trailer du prochain film X-Men

Disparu de la circulation depuis 2017 et tristement condamné à cumuler les retards, « Les Nouveaux Mutants » semble voir le bout du tunnel. Après des déclarations rassurantes du metteur en scène Josh Boone, on peut découvrir une nouvelle bande-annonce du film !

Sortira ou sortira pas ? Et, si c’est le cas, sous quelle forme pourrons-nous le découvrir ? Les Nouveaux Mutants est un projet maudit que le rachat de la Fox par Disney n’a pas aidé. Lorsqu’il a été annoncé, on n’a pu que manifester notre curiosité. Loin de ce qui se fait dans la saga X-Men, ce film a l’ambition de conjuguer l’univers des mutants avec le cinéma de genre. L’histoire doit raconter les mésaventures d’un groupe d’adolescents dotés de pouvoirs dans un hôpital psychiatrique. Les principaux sont incarnés par Anya Taylor-Joy, Maisie Williams et Charlie Heaton. Une prometteuse première bande-annonce avait été montrée en 2017 mais, depuis, le film subit retard sur retard. La Fox a demandé des reshoots puis avec le rachat du studio par Disney, les choses se sont encore plus complexifiées. Si bien qu’on se demandait si Les Nouveaux Mutants allait sortir un jour. Plus d’un ont exprimé cette crédible hypothèse d’une sortie sur le petit écran (Disney+ ? Hulu ?) afin de minimiser les dégâts.

Puis voilà qu’en ce début d’année, Josh Boone nous annonce que le film est prêt ! De plus, il devrait correspondre à ses intentions initiales, sans trop avoir été charcuté. On ne saurait dit s’il s’agit d’un discours de façade pour sauver les apparences ou si c’est la vérité. En septembre dernier, un rapport indiquait que Disney avait grandement voulu revoir le montage. En plus de donner des nouvelles de son bébé, Boone avait prévenu qu’une nouvelle bande-annonce était sur le point de sortir. Après des mois, Les Nouveaux Mutants se remontre enfin. La crainte, avec tout ce temps et ses retards, était de découvrir quelque chose qui n’était pas en adéquation avec le premier aperçu.

Tout l’enjeu maintenant est de savoir si le film va respecter sa date de sortie. Ironiquement, elle est fixée chez nous au 1er avril prochain. Un signe qui n’incite pas à l’optimisme. Mais qu’importe son aspect, que Les Nouveaux Mutants sorte une bonne fois pour toutes afin qu’on passe à autre chose. Il a déjà largement acquis sa réputation de film maudit, ce n’est plus la peine de remuer le couteau dans la plaie.