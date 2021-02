Les Nouveaux Héros bientôt en live action dans le MCU ?

Il se pourrait que les Big Hero 6, les héros du film d'animation « Les Nouveaux héros » rejoignent prochainement le Marvel Cinematic Universe (MCU). En effet, il se murmure que ces personnages pourraient être adaptés en version live.

C'est quoi Big Hero 6 ?

En 2015, Disney, qui a racheté Marvel Studios depuis 2010, décide d'offrir son premier film d'animation centré sur des personnages Marvel. Réalisé par Don Hall et Chris Williams, Les Nouveaux héros a rencontré un franc succès auprès des spectateurs comme de la presse. Côté box-office, le long-métrage a rapporté plus de 675 millions de dollars de recettes (pour un budget de 165 millions). Une énorme performance, qui, pourtant, n'a jamais abouti sur une suite. Actuellement, Disney travaille sur une série dérivée pour Disney +, mais aucun nouveau film n'est prévu. Cependant, une rumeur court. Il se murmure que l'équipe Big Hero 6 pourrait prochainement rejoindre le MCU.

Les Nouveaux héros ©Disney Animation

Équipe assez méconnue du grand public, les Big Hero 6 (Les Nouveaux héros en version françaises) sont introduits pour la première fois en 1999 par Steven T. Seagle et Duncan Rouleau. Le but de ces personnages est d'emmener les lecteurs vers de nouveaux horizons puisqu'ils évoluent à Tokyo. Ils remplissent d'ailleurs au Japon la même fonction que les Avengers aux États-Unis. L'équipe dans la version papier est néanmoins un peu différente des Nouveaux héros version cinéma.

Les Nouveaux héros bientôt dans le MCU ?

C'est une nouvelle qui vient de The Disinsider, qui, généralement, voit plutôt juste sur ses scoops concernant Disney. D'après la rédaction, certains personnages des Nouveaux héros feront leurs débuts en version live dans un futur projet du MCU. Pour le moment, ils ne savent pas de quels personnages il est question, mais il y a de fortes chances pour que ce soit Baymax et Hiro.

D'après The Disinsider, ces protagonistes de Big Hero 6 pourraient apparaître dans Secret Invasion ou Dr Strange et le Multivers de la Folie. Ce serait une bonne nouvelle de voir débarquer ces héros Marvel au sein du MCU. Pour le moment en dehors de l'univers connecté, ils ont pourtant totalement leur place aux côtés des Avengers et du reste de la famille.

Avengers : l'ère d'Ultron ©Marvel Studios

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il est question des Nouveaux Héros dans le MCU. Dans Avengers : l'ère d'Ultron, une référence habile à l'équipe a été dissimulée. Dans une séquence du film de Joss Whedon, Tony Stark passe au crible une série de programmes d'intelligences artificielles. Tandis que certaines appellations défilent, apparaît alors le nom de Tadashi, qui serait une référence au grand frère de Hiro Hamada dans le film d'animation. Ainsi, Marvel Studios pourrait réutiliser ce petit easter egg pour crédibiliser l'arrivée des Big Hero 6 dans le MCU.