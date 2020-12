Secret Invasion : les comics cultes Marvel adaptés en série

Les événements de "Captain Marvel" nous avait mis la puce à l'oreille. C'est désormais une certitude : les comics "Secret Invasion" vont être adaptés dans une série Disney+. Les fans ont spéculé pendant longtemps sur le sujet, ils vont donc avoir ce qu'ils attendaient.

Une adaptation ambitieuse

Plusieurs séries Marvel pour Disney+ étaient connues avant l'Investor Day de Disney. Kevin Feige avait tout de même quelques surprises dans sa hotte. Ironheart et War Machines ont été annoncées, deux titres qui seront forcément attendus car ils vont montrer l'après-Iron Man. Ce n'est rien en comparaison de la série Secret Invasion qui a aussi été dévoilée. Le studio se lance dans une grande entreprise adaptée d'une trame adorée par les lecteurs des comics. Nous avions vu les bases se poser avec Captain Marvel puis une scène post-générique de Spider-Man : Far From Home. Nick Fury (Samuel L. Jackson) se trouvait dans une voiture accompagnée par Maria Hill. À l'abris des regards, on découvrait que l'ex-patron du S.H.I.E.L.D. était en réalité Skrull Talos (Ben Mendelsohn). Le vrai Nick se trouvait à bord d'un vaisseau Skrull, dirigeant des opérations à distance. Il fallait en retenir que les aliens étaient capables de se métamorphoser en humain pour s'infiltrer sur notre Terre et que n'importe quel héros était susceptible d'être touché.

Avengers ©Disney

C'est quoi la Secret Invasion ?

Sans entrer trop lourdement dans les détails, Secret Invasion débute avec un groupe de super-héros, les Illuminati. Son objectif est de combattre les Skrull afin qu'ils laissent pour de bon notre planète tranquille. La baston tourne mal et les méchants prévoient d'étudier leurs adversaires afin de monter un plan diabolique. Après analyse des données, plusieurs figures connues sont enlevées et remplacées par des Skrull camouflés. En agissant sous couverture, il sera plus simple de détruire de l'intérieur les sociétés humaines.

Secret Invasion ©Marvel

On pense cependant comprendre que la série reprendra le principe d'invasion avec un autre angle d'approche. Dans le MCU, les Skrull ne sont plus considérés comme les méchants - d'où l'entente entre Nick Fury et Talos. Les personnages de la série ne seront pas forcément, non plus, ceux vus dans les comics. Pour vous donner un exemple, Norman Osborn, Elektra, des X-Men ou encore Les 4 Fantastiques sont impliqués dans ce gros crossover qui doit en partie sa réputation au monde qu'il met en scène. On y trouve des héros dans tous les sens, Marvel ne voudra sûrement pas se lancer dans quelque chose d'aussi énorme. Secret Invasion aurait été parfait pour le cinéma, devenant LE gros événement qui passe après les Avengers. Son traitement en série n'est néanmoins pas idiot afin de développer cette longue histoire sur plus de 2 ou 3 heures.

Une rumeur apparue en septembre dernier disait que Nick Fury allait bientôt obtenir sa propre série. Son histoire ayant été laissée en suspens avec Far From Home, son retour un jour est une évidence. Les médias américains ne s'étaient pas trompés, on en a la preuve aujourd'hui. Samuel L. Jackson sera la star principale de la série, accompagné par Ben Mendelsohn en Talos. Une date de diffusion n'étant pas à l'ordre du jour, Secret Invasion doit être un projet qui arrivera dans au moins deux ou trois ans. Marvel aura le temps d'ici là de lancer plein de super-héros qui prendront part à l'histoire. À voir où elle va se placer par rapport à Captain Marvel 2 dont la sortie est prévue le 6 juillet 2022 - et plus généralement par rapport au MCU. On imagine que la série et le film sont calibrés pour se répondre.