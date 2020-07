Les Nouveaux mutants : des images inédites dans le nouveau trailer

Le dernier film X-Men fait sous la bannière de la Fox se montre dans un autre trailer avec quelques images inédites. "Les Nouveaux mutants" est plus que jamais parti pour sortir et nous allons très vite en entendre encore parler avec la Comic-Con@Home qui arrive.

Les Nouveaux mutants se seront fait attendre

Les Nouveaux mutants fait un pas de côté dans la saga X-Men pour raconter l'histoire de jeunes mutants retenus dans un hôpital psychiatrique. Surveillés par un personnel qui ne veut pas forcément que leur bien, ils sont en proie au doute sur leurs pouvoirs. Lorsqu'une nouvelle patiente fait son apparition, des événements effrayants et étranges commencent à toucher les lieux. De là démarre un cauchemar éveillé où chacun va apprendre à se découvrir et devra dompter sur ses capacités pour sauver sa vie. Le film de Josh Boone reprend l'ambiance des comics en mêlant le monde des X-Men avec des éléments horrifiques.

Vous n'êtes pas sans savoir que Les Nouveaux mutants est un gag ambulant qui se prend retard sur retard ces derniers mois et qu'on l'avait carrément perdu de vue pendant un moment avant tout ça. Le rachat de la Fox par Disney a plombé pas mal le projet mais nous ne devrions plus tarder à enfin le découvrir. La date de sortie est fixée au 26 août prochain sauf que le contexte sanitaire très incertain peut engendrer un nouveau report. Le marché américain demeure problématique à cause de la gestion du virus dans ce pays et les studios ne veulent pas sortir leurs films en sachant qu'ils se priveront d'une part aussi importante au box-office.

Un nouveau trailer, en attendant le prochain ?

Le nouveau trailer ne mentionne que la date du 23 juillet, jour où aura lieu le panel du film lors de la Comic-Con@Home. D'autres images seront montrées à ce moment et l'équipe devrait s'exprimer sur son expérience. Du coup, pour "annoncer des annonces", la Fox sort ce trailer qui reprend en grande partie ce qu'on a vu dans les précédents, avec quelques plans supplémentaires. On apprécie en particulier ceux sur Illyana Rasputin/Magik, le personnage campé par la toujours excellente Anya Taylor-Joy. Le film réuni quelques acteurs populaires de la nouvelle génération, dont Maisie Williams de Game of Thrones et Charlie Heaton de Stranger Things. Une distribution qui devrait aider pour attirer le public dans les salles, même si on craint que le résultat ne soit pas folichon. Josh Boone prétend qu'il a pu sortir le montage qu'il voulait depuis le début, mais les obstacles rencontrés par le film ne plaident pas en sa faveur.