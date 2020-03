Les Nouveaux Mutants : il n'y a jamais eu de reshoots

Sans cesse reporté, au point de penser qu'il n'allait jamais sortir, "Les Nouveaux Mutants" s'apprête enfin à montrer ce qu'il a dans le ventre, en avril prochain si tout va bien. Le réalisateur affirme que son film n'a jamais eu besoin de reshoots et qu'on verra bien ce qu'il avait en tête à l'origine. Surprenant.

À force de l'attendre, on finit par perdre espoir. On appelle cela de la lassitude. Car pendant trop longtemps Les Nouveaux Mutants a cumulé les problèmes qui ont empêché le film de parvenir jusque sur nos écrans. Le pire, là-dedans, c'est qu'on y a cru fortement quand la première bande-annonce s'est montrée et qu'on a compris que le croisement entre l'horreur et le monde des X-Men pouvait détoner par rapport aux autres productions basées sur des comics. Entre des soucis dans sa conception (les projections test n'auraient pas été convaincantes) et le rachat de la Fox par Disney, Les Nouveaux Mutants n'a pas vraiment été aidé. On a entendu de tout, même que Disney songeait à ne pas le sortir. Puis, comble de l'ironie, c'est le 1er avril 2020 que sa sortie est maintenant planifiée chez nous. Avouez que ça prête à sourire !

À quoi ressemblera Les Nouveaux Mutants ?

Si le film ne sera pas Rated R, ce qui est une légère déception (mais pas forcément un signe de ratage), Josh Boone a annoncé que le montage que nous allons découvrir était celui qu'il avait en tête à l'origine. Bizarre, alors qu'on avait pu entendre que des reshoots étaient au programme pour revoir certaines choses. Sauf qu'ils ne se sont jamais déroulés, si on en croit ce que le réalisateur a raconté à Entertainement Weekly :

Nous n'avons jamais effectué de reshoots. Et je vais vous dire ceci : s'il n'y avait pas eu la fusion , je suis sûr que nous aurions fait des reshoots, de la même manière que chaque film en fait. Nous ne l'avons même pas fait car au moment où la fusion a été actée, tout le monde était plus âgé.

Toujours chez EW, on peut découvrir que le film est resté bloqué à 75% d'avancement pendant environ un an à cause du rachat. Ironiquement, c'est parce que Disney a avalé le studio à ce moment-là qu'on pourra découvrir Les Nouveaux Mutants tel qu'il devait être au départ. On pense comprendre que la Fox voulait corriger des choses mais que cette phase a été annulée et que, du coup, Boone a eu la chance (peut-on le dire ainsi ?) de travailler avec les rushs du tournage original. L'une de ses actrices, Maisie Williams, a également livré le même son de cloche :

Le film est exactement celui que nous voulions faire. J'étais nerveuse quand ils parlaient de le reprendre ou de le rééditer parce que ça allait être très différent, mais honnêtement, c'est exactement ce que nous avions l'intention de faire.

À voir, quand même, si le film n'a pas subi des coupes étranges dans la salle de montage, avec des indications d'un Disney qui ne veut pas non plus sortir n'importe quoi. Mais si Boone peut livrer Les Nouveaux Mutants comme il l'avait imaginé, le film n'aura aucune excuse ! On ne pourra pas lui trouver des circonstances atténuantes et il devra assumer tout ce qu'il contient.

Pour célébrer la fin du montage, Josh Bonne a publié sur son compte Instagram une photo. Le plus intéressant se trouve en fond, avec une apparition de Demon Bear, la principale menace qui va tourmenter nos jeunes héros :