Les Nouveaux Mutants : pas de Rated R pour le prochain X-Men

Reshooté, reporté et même disparu de la circulation, « Les Nouveaux Mutants » n’était presque plus un film sur lequel on comptait. Et quand viendra le moment de la sortie, à quoi va-t-il ressembler ? Vendu comme un mélange entre le cinéma d’horreur et de super-héros, il ne sera néanmoins pas Rated R !

Les Nouveaux Mutants est l’une des grandes arlésiennes de notre époque. Mal embarqué quand il a été géré par la Fox, le film n’a pas vu son cas s’arranger avec le rachat du studio par Disney. Qu’est-ce que la firme aux grandes oreilles allait pouvoir faire d’un objet de la sorte ? La première bande-annonce était prometteuse, surtout parce qu’on sentait une atmosphère qui lorgnait vers le cinéma d’horreur. Une note d’intention qui change de ce qu’on voit d’habitude dans le cinéma de super-héros.

Ici, des jeunes mutants enfermés dans un hôpital psychiatrique doivent apprendre à dompter leurs pouvoirs en même temps qu’ils sont poursuivis par une menace surnaturelle. Ces jeunes adultes vont se découvrir intérieurement et découvrir que l’union sera primordiale pour survivre.

Un PG-13 pour Les Nouveaux Mutants

Bien que ce soit très rare dans le genre, on rêvait que Les Nouveaux Mutants décroche un Rated R, ce qui aurait été un indice quant à la portée horrifique de l’entreprise – un classement ne fait évidemment pas la qualité d’un film. Le réalisateur Josh Boone avait expliqué en début d’année qu’il avait pu terminer le film en conservant le montage qu’il avait en tête. Parfait pour nous laisser espérer une expérience hors du commun et nous rassurer sur l’absence de charcutage. Mais qu’on ne se fasse pas trop d’illusions, Les Nouveaux Mutants restera un produit assez gentil avec un PG-13 décroché aux USA pour du contenu violent, un peu de sang, quelques gros mots et des éléments un peu dérangeants pour le jeune public.

Le grand enjeu pour Disney, maintenant, est de ne pas faire un flop au box-office. L’Appel de la Forêt, hérité de la Fox, démarre très mal aux Etats-Unis et risque de ne jamais être à la hauteur de l’investissement. On peut aussi craindre pour la sortie avec la crise du coronavirus. Les Nouveaux Mutants est, presque ironiquement, programmé chez nous le 1er avril prochain et, avec ce contexte, on a aucun mal à envisager que Disney décale la sortie pour mettre plus de chance de son côté.