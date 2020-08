Les Nouveaux mutants : la Fox voulait retourner le film

L'attente a pris fin, après des rebondissements multiples. "Les Nouveaux mutants" vient de sortir sur les écrans et on peut enfin se faire son propre avis sur cette arlésienne. Avant le rachat de Disney, la Fox comptait passer par une énorme phase de reshoots pour changer tout le film.

Les Nouveaux mutants a trouvé le chemin des salles

Que le chemin fut sinueux pour que Les Nouveaux mutants parvienne à se hisser à l'affiche. Le projet a été lancé par la Fox pour continuer de capitaliser sur la marque X-Men en faisait quelque chose d'assez différent. Comme dans les comics desquels il est adapté, le film se doit d'être un mélange entre le monde des super-héros et l'horreur. Ainsi, le scénario raconte l'insertion de Dani (Blu Hunt) dans un hôpital psychiatrique qui doit aider les jeunes mutants à apprendre à contrôler leurs pouvoirs. Mais le lieu est davantage une sorte de prison qui permet à une étrange docteur d'agir selon ses intérêts. Dani va rencontrer d'autres personnes comme elle et son arrivée va s'accompagner d'événements étranges qui vont forcer les mutants à s'entraider.

Le film de Josh Boone rassemble un casting de jeunes stars : Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton et Henry Zaga. Si tout s'était bien passé, Les Nouveaux mutants aurait pu être un petit carton qui surfe sur la popularité du cinéma d'horreur en même temps que sur celle des super-héros. Mais durant sa production le long-métrage est entré dans une sorte de spirale infernale.

La Fox voulait refaire tout le film

Vulture vient de publier un long article très fourni sur ce qu'il s'est passé avant la sortie de Les Nouveaux mutants. On y découvre dedans que la Fox a envisagé de retourner entièrement le film après que le travail de Josh Boone n'ait pas apporté satisfaction. Le premier montage a été détesté par les producteurs et il n'y avait pas grand chose à sauver à l'intérieur. Nous savions que le studio voulait passer par des reshoots pour modifier grandement l'aspect du film mais pas que ce second tournage aurait été de cette ampleur. Si on se place d'un point de vue financier, l'opération était mauvaise car il aurait fallu repartir de zéro en ayant jeté de l'argent par la fenêtre. Les reshoots ne sont pas rares à Hollywood, quasiment toutes les grosses productions passent par cette étape. Mais mettre tout le travail à la poubelle pour refaire un film, ça relève de l'exceptionnel.

Entre temps, Disney est entré en action et a envisagé de racheter les actifs de la Fox. Ce qui a bloqué les activités du studio et a empêché de passer par ces monstrueux reshoots. Josh Boone a pu sortir le film tel qu'il l'avait fait la première fois grâce à ça. Le réalisateur a déjà expliqué que ce rachat avait empêché les reshoots et qu'il était ensuite trop tard quand la transaction s'est conclue, à cause de l'âge des acteurs. Également, on voyait mal Disney se lancer dans cette entreprise alors qu'ils avaient l'air de ne pas savoir comment gérer cette sortie.

On a entendu tout et n'importe quoi après le rachat. Des possibles distributions sur Hulu, Disney+ ou en VOD ont été évoquées. Mais c'est bien dans les salles de cinéma que Les Nouveaux mutants est sorti. La toute première date de sortie était prévue en 2018. Ce n'est que deux ans plus tard que la bonne est intervenue, après plusieurs reports successifs. Les derniers ont été causés par la crise du coronavirus mais Disney a fait l'étrange choix de lancer le film le même jour que Tenet.

Vous pouvez en tout cas voir le film dans les salles depuis le 26 août 2020, et découvrir ici notre critique.