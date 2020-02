Les Nouveaux Mutants : l’affiche française et des nouvelles images dévoilées

Vous avez aimé ? Partagez :

Le 1er avril est en vue, et à cette date sortira le film de Josh Boone « Les Nouveaux Mutants ». Ce long-métrage passé par mille épreuves ces dernières années a pour mission de raviver la franchise X-Men, qui navigue à vue et ne sait plus trop sur quel pied danser. Avec une ambiance sombre à souhait, « Les Nouveaux Mutants » a en tout cas un fort potentiel de séduction.

Le 1er avril, on pourra enfin découvrir Les Nouveaux Mutants, treizième film de la licence X-Men. Il est réalisé par Josh Boone, à qui l’on doit le succès mondial Nos Étoiles contraires sorti en 2014. En développement depuis 2015, le film repose sur une idée originale de Josh Boone et son amie d’enfance Knate Lee, qui s’inspirent du travail de Chris Claremont, scénariste historique des comics X-Men. Très attendu, Les Nouveaux Mutants n’a pas vraiment le droit à l’erreur. Si son argument de film « horrifique », sombre et sans collants en latex, a tout pour plaire, il donnera aussi une indication sur la viabilité de la franchise X-Men, après le succès du crépusculaire Logan et l’échec de « l’officiel » X-Men : Dark Phoenix.

Les jeunes mutants se présentent

Les Nouveaux Mutants va nous emmener dans un hôpital particulier, entre l’asile psychiatrique et le centre de développement, où cinq jeunes mutants sont retenus. Ayant découvert récemment leurs pouvoirs respectifs, ils représentent un danger pour la société, mais aussi pour eux-mêmes. Ces cinq personnages sont Dani (Blu Hunt), Illyana (Anya Taylor-Joy), Rahne (Maisie Williams), Roberto (Henry Zaga) et Sam (Charlie Heaton).

Pour se présenter, chacun de ces personnages disposent de trois photos, à voir dans le diaporama ci-dessous (cliquez pour ouvrir).

Comme on avait déjà pu en faire le constat avec la bande-annonce du film, l’ambiance est sombre à souhait dans ces images. Pas un seul sourire, des mines fatiguées et inquiètes, et enfin une grande sensation de solitude. On remarque aussi que certains de ces personnages disposent d’un accessoire : un chapelet, un collier, et peut-être une pierre ou un morceau de bois… Autant d’objets « gri-gri » qui renforcent l’aspect surnaturel et angoissant de Les Nouveaux Mutants. C’est dans tous les cas prometteur, pour une franchise qui pourrait trouver là un nouveau style et une nouvelle génération de super-héros.

En plus de ces photos, l’affiche du film pour la France a aussi été dévoilée :

Rendez-vous le 1er avril 2020 pour découvrir enfin Les Nouveaux Mutants.