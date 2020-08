Les Nouveaux Mutants : le co-créateur du comics dézingue le film

"Les Nouveaux mutants" peut enfin mettre un point final à son histoire avec son arrivée dans les salles, 2 ans après sa toute première date de sortie. Le film de Josh Boone est loin de n'avoir que des fans et le co-créateur des comics n'est pas tendre avec cette adaptation.

Les Nouveaux mutants : une blague qui a trop duré

La date du 26 août 2020 est à marquer d'une pierre blanche. C'est depuis ce jour qu'est disponible Tenet, le premier gros film depuis le début de la crise du COVID-19. C'est également ce jour qu'est enfin sorti Les Nouveaux mutants. Une arlésienne dont la toute première date était planifiée en 2018 ! On connaît l'existence du projet depuis bien avant ce report qui a lancé une grosse série. Et on peut dire qu'on a vu les galères se succéder comme dans un trop lourd running gag. Le film est donc sorti sur les écrans français, nous permettant de découvrir les aventures de Dani (Blu Hunt), une mutante adolescente qui se retrouve enfermée dans une sorte d'asile psychiatrique qui doit permettre aux jeunes dans son genre de contrôler leur pouvoir. Elle va faire la connaissance d'autres mutants et des événements inquiétants ne vont pas tarder à se manifester entre les murs de l'établissement.

Ce long-métrage de Josh Boone adapte une partie de l'univers X-Men qui existe dans les comics. Cette équipe de jeunes héros permet d'aller dans des recoins plus sombres qu'avec les héros principaux. Le ton se veut proche de l'horreur. L'adaptation doit justement reprendre ce croisement entre une ambiance inquiétante et les codes des super-héros. La note d'intention, aussi séduisante qu'elle puisse être sur le papier, débouche sur des problèmes. La Fox n'apprécie pas du tout ce que fait Josh Boone, au point d'envisager de retourner entièrement le film. Les Nouveaux mutants passe par une longue phase d'attente où il aura enduré le rachat du studio par Disney, les choix de distribution et les problèmes sanitaires.

Le co-créateur donne son avis

Le film est donc bien sorti, au cinéma qui plus est - des rumeurs et prédictions l'envoyaient sur le petit écran. Les avis sont ce qu'ils sont, pas grand monde ne s'attendait à un miracle (découvrez notre critique). Mais un spectateur en particulier a de gros reproches à faire aux Nouveaux mutants. Bob McLeod, co-créateurs des comics, s'est exprimé sur sa page Facebook pour manifester son mécontentement.

Un long message dans lequel il commence par dire qu'il était excité par la perspective d'avoir une adaptation. Ses dires virent vite dans le négatif avec de gros regrets sur ce que sont devenus ses personnages. Il n'a rien contre les acteurs principaux (Blu Hunt, Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton et Henry Zaga) mais regrette plusieurs choix : que Dani n'ait pas de tresses, que Wolfsbane ne soit pas rousse avec des piques, que Sam ne soit pas grand et gauche, que Roberto ne soit pas petit et de couleur.

Encore un autre exemple du white-washing d'Hollywood. Il n'y a juste aucune excuse. Donc, pour résumé, Josh Boone a effacé tout ce que j'ai contribué à créer pour l'apparence des personnages.

Il en rajoute une couche en précisant qu'une faute d'orthographe a été faite à son nom lors du générique. Il est cité comme Bob Macleod, ce qui ne passe pas auprès de l'intéressé - même si ça n'a pas de rapport direct avec la qualité du film. Ce dernier point est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On peut se demander pourquoi la Fox a modifié les personnages de cette façon alors qu'il n'y a pas de raison évidentes. Le white-washing peut expliquer cela. Cette pratique consiste à mettre des acteurs blancs dans le plus de rôles possibles pour essayer d'attirer plus de monde dans les salles. Chose qu'il faut évidemment condamner - et encore plus dans le cas des adaptions où l’œuvre de base est trahie !