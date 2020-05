Les Nouveaux mutants : une nouvelle date de sortie en salle

Une nouvelle fois reportée à cause du coronavirus, la sortie de "Les Nouveaux mutants" était redevenue incertaine. Disney allait-il faire une croix sur les salles obscures pour se débarrasser du film en digital ? On aurait pu le penser mais non, les jeunes mutants arriveront au cinéma et on sait à quelle date.

Sa conception chaotique et sa gestion paralysée par le rachat Disney/Fox ne l'ont pas aidé. Alors qu'il avait trouvé un point de chute qui lui allait à merveille (le 1er avril en France, savourez l'ironie), une pandémie est passée par là pour l'empêcher de sortir. Les Nouveaux mutants est un film maudit dans les règles de l'art, qui voyait son destin se flouter encore plus dans ces conditions. Disney ne semblait pas y croire à ce projet hérité de la Fox qui mixe l'univers des X-Men et le cinéma d'horreur. Disons-le, on y croyait fort quand il a été annoncé mais la tournure que l'affaire a prise a totalement refroidi nos ardeurs. Suite à la dernière annulation de la date de sortie, le studio ne s'était pas empressé de lui en trouver une nouvelle. De quoi alimenter quelques rumeurs, notamment sur une sortie directement en version digitale ou en SVOD, à l'image du pauvre Artemis Fowl, relégué sur le petit écran. Sans qu'on ne s'y attende, voilà que Les Nouveaux mutants dispose d'une date de sortie actualisée. Une affiche officielle a été postée avec la nouvelle échéance notée dessus : Les Nouveaux mutants pour cet été C'est le 28 août prochain que les écrans américains accueilleront enfin le film de Josh Boone. Bien que rien ne soit encore précisé pour la France, on peut raisonnablement l'attendre deux jours auparavant, le 26 août. Il faut simplement espérer que, d'ici à, tout soit rentré dans l'ordre au niveau sanitaire et que les salles puissent tourner comme avant. Si tel est le cas l'été 2020 sera partiellement sauvé. Le mois d'août accueillera également Wonder Woman 1984, un autre film de super-héros très attendu qui risque - on ne se mouille pas trop - de remporter un bien plus gros succès que Les Nouveaux mutants. Après tant de péripéties et de bad buzz, personne ne sait vraiment à quoi attendre de ce film. Est-ce que la mauvaise pub va jouer en sa faveur au box-office en attirant du monde qui souhaite découvrir ce fameux projet maintes fois maltraité ? Ou, est-ce que comme Dark Phoenix, le bide est à prévoir ? On ne le saura qu'à sa sortie et, après tout, il reste quelques raisons (les dernières images notamment) de penser que Les Nouveaux mutants puisse ne pas être si catastrophique.