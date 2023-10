Les Ordres du Mal : connaissez-vous la suite basée sur une terrifiante histoire vraie ?

Le film d'horreur "Les Ordres du mal" cartonne actuellement sur Netflix. Connaissez-vous la suite, sortie en 2018, et basée sur une terrifiante histoire vraie ?

Les Ordres du Mal sur Netflix : le film parfait pour Halloween

Disponible sur Netflix depuis le 27 octobre dernier, Les Ordres du mal est un film d'horreur espagnol mis en scène par Paco Plaza. Il se déroule dans l'Espagne d'après-guerre civile, et on découvre une jeune nonne, Narcisa, dotée de pouvoirs surnaturels, qui se rend rapidement compte que le couvent dans lequel elle vient d'arriver est empreint d'une force maléfique qui ne tarde pas à la tourmenter.

À peine mis en ligne, le long-métrage s'est hissé dans le top 10 des films les plus regardés de Netflix en France. Et il risque d'être beaucoup visionné ce soir par les abonnés pour la soirée d'Halloween (si vous manquez d'inspiration, on vous donne la liste des meilleurs films d'horreur à voir sur Netflix ici).

La suite du film est basée sur une terrifiante histoire vraie

Vous l'ignoriez peut-être mais Les Ordres du mal est le préquel d'un autre film d'horreur, Verónica, sorti en 2018 et également mis en scène par Paco Plaza. On y découvrait une jeune fille au début des années 1990, à Madrid, qui se retrouvait tourmentée par des créatures surnaturelles après avoir organisé une séance de spiritisme. Narcisa apparaissait dans le film, et avouait à la jeune Veronica qu'elle aussi, était en prise avec des esprits maléfiques, et qu'elle avait décidé de se crever les yeux pour ne plus les voir.

À la fin du film Les Ordres du mal, on peut d'ailleurs apercevoir Veronica dans la salle de classe puisque la scène finale se déroule en 1991 :

Veronica à la fin du film Les Ordres du Mal © Netflix

Le film Veronica est inspiré d'une mystérieuse histoire vraie, s'étant déroulée dans la capitale espagnole au début des années 1990.

L'Affaire Vallecas, ou le "cas Veronica"

L'Affaire Vallecas, aussi appelée "cas Veronica", est un événement sans précédent en Espagne. Pour la première fois, des phénomènes surnaturels ont été officiellement reconnus dans un rapport de police. Tout commence en 1990 à Madrid, lorsque Estefania Gutierrez Lazaro, une jeune fille de 18 ans, interrompt une séance de Ouija. Suite à cela, elle est tourmentée par des ombres menaçantes qui l'appellent la nuit. Ces apparitions la rendent de plus en plus terrifiée, la poussant à des crises de violence. Malgré de nombreux examens médicaux, son état s'aggrave, la plongeant dans un coma dont elle ne se réveillera pas. Bien que les médecins parlent d'un arrêt cardiaque, la famille doute de la véracité de cette conclusion.

Après le décès d'Estefania, les phénomènes étranges continuent. La famille entend des voix, voit des portes s'ouvrir et se fermer violemment, et des ombres similaires à celles décrites par Estefania les tourmentent. L'atmosphère devient si oppressante que le père décide d'appeler la police en novembre 1992. À leur arrivée, les officiers sont eux-mêmes témoins de manifestations surnaturelles, notamment un froid glacial inexplicable. Le rapport final de la police reconnaît l'existence de phénomènes inexpliqués, marquant une première historique pour l'Espagne.

Malheureusement, le film Veronica n'est pas disponible sur Netflix. Si vous êtes curieux, il est disponible à l'achat et à la location, ou bien sur la plateforme Shadowz.