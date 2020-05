Les réalisateurs de Bad Boys for Life aimeraient mettre en scène un film Deadpool

Récemment, les cinéastes Adil El Arbi et Bilall Fallah ont gagné en popularité pour avoir réalisé « Bad Boys for Life ». Le duo a même attiré l'attention de Marvel Studios. Les deux jeunes réalisateurs seraient maintenant dans les rangs pour diriger un film Deadpool.

Le 22 janvier dernier, Adil El Arbi et Bilall Fallah ont pris du galon en réalisant Bad Boys for Life. La troisième aventure de Will Smith et Martin Lawrence n'a pas forcément convaincu l'intégralité de la presse, mais le long-métrage a rapporté plus de 419 millions de dollars au box-office pour un budget de 90 millions. Un score largement suffisant pour Sony. Leur film a aussi beaucoup plu aux producteurs et a même attiré l'attention de Marvel Studios.

Plutôt cette année, les deux réalisateurs ont confirmé qu'ils étaient entrés en contact avec Marvel Studios. D'après Adil El Arbi et Bilall Fallah, les dirigeants du studio ont aimé Bad Boys for Life et aimeraient travailler avec eux. Ils auraient eu une réunion tous ensemble, et auraient évoqué ce qui pourraient intéresser Adil El Arbi et Bilall Fallah sans pour autant parler de projets spécifiques.

Adil El Arbi et Bilall Fallah à la réalisation de Deadpool 3 ?

Ainsi, apparemment, Adil El Arbi et Bilall Fallah auraient même la possibilité de négocier leur projet au sein du Marvel Cinematic Universe. Lors d'une interview avec Discussing Film, les cinéastes ont distingué quelques personnages qu'ils aimeraient aborder :

- El Arbi : « Il y en a tellement. Vous savez, nous aimons Deadpool. » - Fallah : « Nous aimons Deadpool ! » - El Arbi : « C'est celui qui a le plus d'avantages. C'est le personnage qui pourrait évoluer dans l'univers des Bad Boys. » - Fallah : « Ce serait Deadpool. » - El Arbi : « Blade est cool aussi ! »

Visiblement, ce sont les personnages sombres et violents, logiquement classés R, qui attirent le plus Adil El Arbi et Bilall Fallah. Il est vrai que le style Bad Boys peut effectivement coller à Deadpool. Après, ce ne sont que des désirs, et rien ne confirme que le duo va se charger de la réalisation de Deadpool 3 ou de Blade. En se référant à ces précédents propos, Adil El Arbi a néanmoins souligné la pression qu'un tel projet impliquerait :

Si vous faites quelque chose comme ça, c'est aussi une grande responsabilité. S'ils disent « oui vous ferez Deadpool » on va pas forcément se précipiter pour répondre oui. On serait d'abord dans une phase « Oh merde ». Mais nous aimons ces personnages et leur classement R.

Lors de l'interview, Discussing Film a demandé à Adil El Arbi et Bilall Fallah si pendant la réunion, un projet classé R avait été abordé avec Marvel Studios. Les réalisateurs sont restés très évasifs, évitant la question. Ils ont simplement dit :

Il y a des histoires qui sont PG-13 et correspondent au monde que vous souhaitez créer. Vous n'avez pas besoin d'une cote R si cela ne correspond pas à votre univers.

Des propos qui n'augurent rien de bon quant à la volonté de Marvel Studios de produire des films classés R. C'est la grande question qui anime les fans : si Marvel Studios produit un Deadpool 3, est-ce que le film sera classé R ? Ainsi, la firme ne semble pas encore disposée à produire des longs-métrages classés R, au grand dam des lecteurs de comics et des amateurs du genre...