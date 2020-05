Les scénaristes de Sans un Bruit et Sam Raimi font équipe pour un film de science-fiction

Scott Beck et Bryan Woods, deux scénaristes qui font équipe depuis longtemps, et qui ont notamment signé le script de « Sans un Bruit », s'associent à Sam Raimi pour un nouveau film de science-fiction.

Scott Beck et Bryan Woods, désormais crédités sous le nom fusionné Beck / Woods, écrivent, produisent et réalisent ensemble depuis des années. Ils sont régulièrement attirés par l'horreur et ont signé l'excellent scénario de Sans un Bruit. Aujourd'hui, ils s'associent avec un célèbre réalisateur pour produire un projet de film de science-fiction.

Une alliance explosive

D'après Variety, Beck / Woods vont donc s'associer avec le brillant cinéaste Sam Raimi. Ce dernier, notamment connu pour les sagas Spider-Man et Evil Dead officiera comme producteur du projet. Ce thriller de science-fiction sera écrit et réalisé par Scott Beck et Bryan Woods. Le projet a été acquis par Sony lors d'une vente aux enchères compétitive.

Beck et Woods affirment qu'ils ont le sentiment d'avoir « la responsabilité de réinvestir dans l'écosystème des idées originales ». Ils ont également félicité Sam Raimi pour son aide et pour l'intérêt global qu'il porte aux films indépendants. En effet, Raimi Production a vendu trois films à Sony l'année dernière dont l'excellent Crawl.

Sans un Bruit s'est avéré être un énorme succès pour le duo de scénaristes. Les critiques ont notamment salué l'écriture précise et innovante à concept proposée par Beck / Woods. Le long-métrage a rapporté plus de 340 millions de dollars au box-office pour un budget de 17 millions. Un succès incontestable qui a engendré la production d'une suite, qui aurait dû sortir fin mars. Mais avec la crise du Covid-19, Sans un Bruit 2 a été repoussé au 9 septembre prochain.

Quant à Sam Raimi, il sera prochainement très occupé puisqu'il a été choisi pour remplacer Scott Derrickson à la réalisation de Doctor Strange et le Multivers de la Folie. En effet, plus de dix ans après Spider-Man 3, le metteur en scène est de retour à la direction d'un film Marvel, mais cette fois pour le compte de Marvel Studios. Sortie prévue le 23 mars 2022.