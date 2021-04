Les scènes de sexe les plus délirantes du cinéma

Les scènes de sexe dans les films ont souvent pour but de faire grimper la chaleur. Mais elles peuvent aussi être vouées à provoquer autre chose, comme la gêne ou le rire. Retour sur ces films qui ont osé une approche WTF du sexe.

300 : La naissance d'un Empire

300 : La naissance d'un Empire ©Warner Bros. Pictures

Le premier 300 nous avait déjà gratifiés d'une parenthèse sexe très stylée au ralenti. Sa suite 300 : la naissance d'un empire propose tout l'inverse avec une scène étonnante entre Sullivan Stapleton et Eva Green. Le héros se rend dans la tente de la méchante Artemisia et leur rencontre débouche sur une relation sexuelle durant laquelle chacun réclame le rôle de dominant. L'idée n'est pas inintéressante et, comme tout le reste du film, le but premier est d'amuser la galerie. On en veut pour preuve ce plan sur les deux gardes, témoins auditifs malgré eux de ce qui se joue dans leur dos. Le montage et la mise en scène emballent ce moment quasiment comme dans du cinéma d'action, avec une caméra portée instable et des coupes violentes. Et ça fonctionne, avec une vraie bestialité qui s'en dégage.

Scary Movie

Scary Movie ©Dimension Films/BAC Films/Ascot Elite

Drôles pour les uns, de mauvais goût pour les autres, la série de films Scary Movie s'est toujours amusée avec des gags sexuels. L'humour gras est la marque de fabrique de l'entreprise et dès le premier opus on comprend où nous sommes tombés. Tout commence comme un flirt entre Cindy (Anna Faris) et Bobby (Jon Abrahams). Les deux jeunes adultes se chauffent et envisagent sérieusement de passer à l'étape supérieur. D'abord, la demoiselle blesse son partenaire lors d'une fellation. Il prend ensuite les choses en main mais doit d'abord éviter des chauves-souris qui s'échappent de la culotte de Cindy. Premier indice qui signifie qu'elle n'a pas vu le loup depuis longtemps (ou même jamais). Puis il est confronté à une touffe d'envergure à raser d'urgence. Vient ensuite le rapport qui se ponctue par une projection de Cindy au plafond. Le choc est tellement fort que la maison entière se met à trembler.

Scary Movie 2

Alex (Tori Spelling) - Scary Movie 2 ©Dimension Films/BAC Films/Ascot Elite

La suite Scary Movie 2 va elle aussi y aller de sa petite scène sexuelle complètement zinzin. Alors qu'elle dort en petite culotte, Alex (Tori Spelling) se fait attaquer dans son lit par une présence invisible. L'approche du fantôme a d'abord tout d'un viol puisqu'il impose sa volonté à la jeune femme. Mais la scène prend une autre tournure quand la concernée prend son pied avec son partenaire d'un soir (un vieil homme, d'après les plans sur le tableau). L'idée n'en reste pas moins questionnable mais ce qui nous fait ranger le film dans cette liste est la chorégraphie totalement WTF. Alex grimpe physiquement au plafond, tourne dans tous les sens, puis s'en fume une en clamant qu'elle n'a jamais connu une expérience aussi intense. Pas sûr que le spectateur puisse en dire autant...

American Pie

Jim (Jason Biggs) - American Pie ©Pathé

Les films American Pie ont aussi leurs fans et leurs détracteurs. Pas plus fins que les Scary Movie, ils sont entièrement dédiés à des adolescents qui ne rêvent que de copuler. Mais cet objectif n'est pas simple à atteindre, surtout quand on est timide comme Jim (Jason Biggs), le personnage principal. Avant sa première fois, il ne trouve rien de mieux à faire que d'essayer avec... une tarte aux pommes cuisinée par sa mère. Le plat traîne sur le plan de travail et la situation dérape quand le garçon insère son engin dedans. On se demande quelle personne sensée penserait à ça mais dans le monde d'American Pie ce n'est pas surprenant. La conclusion est des plus gênantes quand le père de Jim (Eugene Levy) rentre à la maison et le surprend en plein acte.

Team America, police du monde

Team America, police du monde ©United International Pictures (UIP)

Les poupées aussi ont le droit de s'envoyer en l'air. Parodie irrévérencieuse par les papas de South Park, Team America n'en a rien à faire de la morale et des bonnes moeurs. Le film tire à boulets rouges sur les USA et nous réserve une scène de sexe qui dépasse les limites de l'entendement. On n'attendait pas de délicatesse de la part des auteurs mais ils se dépassent dans le mauvais goût avec la relation sexuelle à rallonge entre les deux poupées. Dans une chambre d'hôtel avec une vue idyllique, Lisa et Gary vont se faire plaisir en enchaînant les positions à une vitesse folle. La scène dure longtemps et elle joue justement sur la gradation, en nous donnant l'impression qu'ils n'arrivent jamais au bout. Si on pense que le principe est d'empiler les positions, on va se rendre compte que les deux personnages vont encore plus loin avec du pipi et du caca. On n'en dira pas plus mais on a rarement vu aussi fou en la matière.

La Fiancée de Chucky

La Fiancée de Chucky ©Universal Pictures

Le cinéma d'horreur est rarement le dernier à négliger le sexe. On ne va pas vous parler ici d'une de ces scènes gratos où l'on fait se dénuder une femme, mais plutôt de poupées. Oui, il n'y a pas que celles de Team America qui cèdent au plaisir charnel. Dans l'une des nombreuses suites à Chucky, La fiancée de Chucky, la principale star se dégote une fiancée, Tiffany. Au coin du feu, dans une ambiance chaude, elle lui passe la bague au doigt et lui signifie à sa manière son amour. Un baiser langoureux va être suivi d'une scène de sexe qui se concentre uniquement sur les ombres. À l'inverse du cas précédent, on a ici un peu de pudeur et ce n'est pas spécialement ce que l'on attendait d'un film de la franchise Chucky.

Hyper Tension 1 & 2

Les deux épisodes d'Hyper Tension nous font le coup de la scène de sexe obligatoire à la survie du héros. Le concept est aussi débile qu'astucieux : pour survivre, un tueur à gages doit absolument prendre ses doses d'adrénaline. Dans le premier film, c'est en plein milieu d'un quartier asiatique que le couple fait sa petite affaire. Rien de torride et le caractère humoristique provient de deux éléments : le jeu outrancier de Jason Statham et les regards insistants des passants. La scène va à fond dans le n'importe quoi et pousse le bouchon jusqu'à rassembler une foule en délire autour des deux personnages.

Hyper Tension ©Sony Pictures Releasing France

Rebelote dans le second film, toujours avec Jason Statham. La formule reste grossièrement la même sauf que la scène de sexe se déroule à l'air libre, dans un hippodrome. Oui, vous avez bien lu. Quelques chanceux peuvent admirer le spectacle, en plus de jouer leur argent sur des canassons. Le héros se retrouve à copuler en plein milieu de la piste, dans la terre et il assure dans différentes positions. Le cheval sur lequel miser, c'est lui !

Shoot'em Up : Que la partie commence

Shoot'Em Up : que la partie commence ©New Line Cinema

Monica Bellucci tombe dans les bras de Clive Owen lors d'une scène qui fait grimper la température. Tout démarre dans le plus grand classicisme mais la situation va quelque peu se compliquer quand un commando armé fait irruption. Pas question de s'arrêter en plein effort. Smith s'empare de son revolver et se charge de combler DQ, en plus de combattre les ennemis qui s'interposent. Il descend tout le monde avec efficacité, sans jamais laisser tomber la femme qu'il a dans ses bras. Quand vient le moment de donner le coup de grâce, c'est aussi là que sa partenaire termine de prendre son pied. On dit que les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps mais Clive Owen s'emploie activement pour prouver le contraire.

Splice

Splice ©Gaumont

Dans Splice, Vincenzo Natali raconte comment un couple composé de Clive (Adrien Brody) et Elsa (Sarah Polley) met au monde Dren (Delphine Chanéac), une créature hybride mi-humaine mi-animale. À mesure que leur création grandit, elle échappe à leur contrôle et menace même de briser leur couple. L'un des moments forts du film est une scène de sexe dérangeante entre Clive et Dren. Leur relation intime nous place dans un profond inconfort parce qu'il ne s'agit pas de deux humains et, surtout, parce qu'elle est comme sa fille - c'est lui qui lui a donné la vie par le biais de la science. La notion d'inceste intervient complètement dans cette situation. Elsa va alors découvrir la faute commise par son mari et accentuer encore plus le malaise. Sans doute la scène la plus gênante de cette liste.

