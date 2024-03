Ce soir à la TV : critiques assassines et controverse pour ce succès en salles

La comédie "Les SEGPA" s'est attiré autant de succès dans les salles que des critiques très négatives, ainsi qu'une polémique sur la stigmatisation des élèves en difficulté scolaire.

Les SEGPA, succès controversé de 2022

Pour Les SEGPA, les frères Ali Bougheraba et Hakim Bougheraba adaptent leur série YouTube du même nom en long-métrage. Co-produit par Cyril Hanouna, on trouve au casting de jeune acteurs inconnus, dont certains sont réellement passés par la Section d'enseignement général et professionnel adapté en question, et quelques têtes connues comme Alban Ivanov, Camille Lellouche ou encore Moussa Maaskri. Le pitch est simple, et s'inscrit dans la lignée de comédies sur des "cancres", façon Les Sous-Doués.

Les SEGPA se font virer de leur établissement. À leur grande surprise, ils intègrent le prestigieux collège Franklin D. Roosevelt. Le Principal, peu enclin à voir la réputation de son école se détériorer, imagine un stratagème pour les virer tout en conservant les subventions de l'État. Alors qu’ils savourent leur nouvelle vie, lient des amitiés et deviennent de plus en plus populaires, les SEGPA découvrent alors le projet du Principal. Ils décident alors de tout faire pour déjouer ses manigances...

Sorti au mois d'avril 2022, Les SEGPA termine son exploitation en salles en août, avec un succès comptable : plus de 710 000 spectateurs se sont rendus au cinéma pour le découvrir. Néanmoins, si ce film produit pour 2,6 millions d'euros est une réussite sur le plan commercial, les avis de la presse - et des spectateurs - sont très négatifs.

Des avis très négatifs

Avec une note Allociné presse de 2/5 et une note spectateurs de 1,7/5, Sens Critique affichant 3,5/10 et IMDB 3,7/10, Les SEGPA reçoit des critiques très mauvaises, à l'image de celle de Télérama :

Sans surprise, le long métrage coproduit par Cyril Hanouna et qui vient de sortir en salles est consternant de bêtise. Il stigmatise les élèves en difficulté des classes des sections d’enseignement général et professionnel adapté.

Le Dauphiné Libéré écrivait de son côté : "une comédie de plus qui tente de faire rire avec le chagrin d’école. Du cinéma pour les nuls comme on en a déjà vu, façon Les Sous-doués de Zidi ou Les Profs de Martin-Laval."

Le Monde ne déconseille pas entièrement Les SEGPA, avec un avis "Pourquoi pas", mais souligne le malaise créé par le film, qui selon le quotidien joue sur des clichés et aborde la "réussite" des personnages sous un angle "punitif".

Une stigmatisation dénoncée

Ce "chagrin d'école" pointe une expérience qui, si elle est parfois drôle et attachante, utilise des situations et des personnages objets de moquerie, générant de fait la stigmatisation d'une population scolaire marginalisée. Ainsi, dès le mois de janvier 2022, le syndicat UNSA - Education diffusait une pétition pour que le film Les SEGPA change son titre :

Les classes de SEGPA « accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et de soutien. » Le film "Les SEGPA" s'annonce et va renforcer leur stigmatisation. Stop! Demandons le changement de son titre pour préserver ces élèves qui ont droit au même respect que tous les autres.

Quelques jours avant, c'était l'auteur et professeur Rachid L'Instit qui avait pris la parole sur Twitter.

Malgré cette levée de boucliers, et des retours qui ont donc été globalement très négatifs, Les SEGPA connaît cependant un succès suffisant pour qu'une suite soit produite, Les SEGPA au ski en 2023. Si cette suite attire un peu moins de spectateurs dans les cinémas, ne dépassant pas les 500 000 entrées, il fait l'actualité avec des débordements de spectateurs lors de certaines projections...