Les Sims : des nouvelles de l'adaptation du jeu vidéo par Margot Robbie

Plusieurs mois après l’annonce du projet, "Les Sims" vient de donner de ses nouvelles. On sait désormais qui dirigera le long-métrage adapté du célèbre jeu, que produira Margot Robbie.

Les Sims va avoir son adaptation

Les adaptations de jeux vidéo ont la cote à Hollywood. Avec plus ou moins de succès, on a par exemple pu découvrir ces dernières années les séries Halo et The Last of Us ainsi que les films Uncharted, Five Nights at Freddy’s ou encore Borderlands. Sans oublier bien sûr le film d'animation Super Mario Bros, qui a été un immense carton. Il ne semblait donc être qu’une question de temps avant que l’industrie cinématographie américaine ne tente d’adapter Les Sims. Et c’est désormais le cas, puisqu’un film tiré du très célèbre jeu se prépare.

Les sims 4 ©Electronic Arts

The Hollywood Reporter nous avait appris la nouvelle en mars dernier. Le média avait assuré que Margot Robbie était impliquée sur le projet, en tant que productrice par le biais de sa société de production LuckyChap. Plusieurs mois après, de nouvelles informations sur le film Les Sims viennent d’être partagées.

Une réalisatrice aux manettes

Deadline rapporte qu’Amazon MGM Studios a désormais confirmé le développement du long-métrage Les Sims. Pour le moment, les détails de son intrigue ne sont pas connus. En revanche, on sait qui sera chargé de sa réalisation. Il s’agira de Kate Herron. Jusqu’à présent, la réalisatrice a surtout travaillé pour le petit écran. Elle est principalement connue pour avoir réalisé plusieurs épisodes de Sex Education, ainsi que tous les épisodes de la première saison de Loki. Pour adapter Les Sims, elle s’appuiera sur un scénario écrit par elle-même et Briony Redman.

Quelle histoire nous proposeront les deux scénaristes ?

Kate Herron et Briony Redman vont donc nous présenter leur version de l’histoire du très célèbre jeu vidéo. Ce dernier, qui reste l’un des jeux les plus vendus au monde, propose aux joueurs de contrôler la vie de personnages virtuels sans objectif précis. Le pack d’extension le plus récent de la franchise, Les Sims 4 : Amour fou, est sorti en juillet dernier.

Il sera intéressant de découvrir l’angle choisi par Kate Herron et Briony Redman pour adapter Les Sims. Étant donné la liberté créative donnée aux joueurs, les possibilités sont très nombreuses pour les deux scénaristes concernant l’intrigue du film. Pour le moment, aucune information sur le casting du film n’est connue. Il en va de même pour la date de sortie du long-métrage.