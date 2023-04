Les Trois Mousquetaires : François Civil (D'Artagnan) partage une photo touchante

Le film "Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan" est enfin au cinéma. L'occasion pour François Civil de dévoiler un cliché touchant, montrant que lui aussi, a toujours rêvé d'être mousquetaire...

Les Trois Mousquetaires : le premier film est enfin au cinéma !

Annoncés en grande pompe en 2021, les deux films Les Trois Mousquetaires adaptés du chef-d'oeuvre d'Alexandre Dumas se dévoilent enfin ! Ainsi, le premier volet du dyptique, D'Artagnan, est à découvrir au cinéma dès ce mercredi 5 avril (voir notre critique). Le deuxième long-métrage, centré sur le personnage de Milady, sera quant à lui dans les salles le 13 décembre 2023.

Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan © Pathé Films

Mis en scène par Martin Bourboulon et écrits par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Pattelière, ces deux films reprennent la trame du roman d'Alexandre Dumas et le premier opus s'intéresse à l'arrivée de Charles D'Artagnan au sein des mousquetaires. C'est la première fois que François Civil porte un projet de cette ampleur, puisqu'il est la tête d'affiche de ce long-métrage. À ses côtés, on retrouve notamment Romain Duris, Vincent Cassel, Pio Marmaï, et Eva Green dans le rôle de Milady de Winter.

François Civil partage un cliché touchant

Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire déclare Charles D'Artagnan au début du film, reprenant ainsi la célèbre phrase prononcée par Ray Liotta dans Les Affranchis de Martin Scorsese : aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un gangster.

Et il semblerait que cette réplique convienne parfaitement à François Civil. En effet, ce dernier a partagé sur son compte Instagram une photo de lui enfant, brandissant une épée, à la manière d'un mousquetaire :

Si on lui avait dit à mini D’Artanne… Quel voyage,

Quelle chance !! Le film est à vous maintenant

a-t-il déclaré en légende, avec des photos des coulisses du tournage des films.