Les Trois Mousquetaires : pourquoi le deuxième film ne sort qu'en décembre 2023 ?

"Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan" est au cinéma mais il faudra 8 mois pour découvrir la suite consacrée à Milady. Pourquoi autant de temps ? Découvrez les explications de l'équipe du film.

Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan avant Milady

Le premier volet du dyptique adapté de l'oeuvre d'Alexandre Dumas Les Trois Mousquetaires réalisé par Martin Bourboulon est au cinéma depuis le 5 avril dernier. Centré sur le personnage de D'Artagnan (François Civil), il nous permet de faire connaissance avec les nouveaux mousquetaires, campés par Vincent Cassel (Athos), Romain Duris (Aramis) et Pio Marmaï (Porthos).

Le long-métrage s'intéresse en particulier à l'intrigue des ferrets de la Reine. Ainsi, cette dernière (campée par Vicky Krieps) entretient une liaison avec le Duc de Buckingham (Jacob Fortune-Lloyd) et lui offre ses ferrets pour lui prouver son amour. Le Roi Louis XIII (Louis Garrel), informé par le Cardinal de Richelieu de ce geste mais ne pouvant y croire, demande alors à son épouse de porter ce fameux collier de ferrets au mariage de Gaston de France en guise de preuve. Une course contre la montre s'engage alors entre D'Artagnan, chargé d'aller récupérer le bijou en Angleterre, et Milady (Eva Green) missionnée par Richelieu de s'en emparer également.

Milady (Eva Green) et le Duc de Buckingham (Jacob Fortune-Lloyd) - Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan © Pathé Films

Le film se termine sur un cliffhanger, avec Milady, qui demande au Cardinal de se débarrasser des Mousquetaires. Mais la suite de l'histoire ne sera visible que dans huit mois. En effet, le deuxième film, qui se concentre sur le personnage incarné par Eva Green, ne sortira au cinéma que le 13 décembre 2023.

Pourquoi une si longue attente ?

Les deux films Les Trois Mousquetaires ont été tournés simultanément à l'été 2021 en France. Dès le départ, il était évident pour les deux scénaristes Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière de diviser l'oeuvre d'Alexandre Dumas en deux longs-métrages. Ils expliquaient ainsi dans les colonnes de Première :

Si tu adaptes Les Trois Mousquetaires dans son intégralité, ça donne un long métrage de 120 heures ! Donc ça ne servait à rien de chercher à faire une adaptation linéaire du roman. Il fallait retrouver l’esprit et l’intention de Dumas (...) Très vite on a une certitude : il faut deux films. Dans le livre (...) il n'y a aucune scène entre Milady et D'Artagnan pendant 300 pages. Or, on ne pouvait pas faire apparaître Eva Green au milieu du deuxième film. (...)Mais à partir du moment où tu remontes le personnage de Milady dans l’intrigue, il y a un effet domino. Les deux films s’imposaient donc pour cette raison. Et aussi par la structure même de l’œuvre découpée en deux : les ferrets de la reine puis le siège de La Rochelle.

François Civil - Les Trois Mousquetaires D'Artagnan © Pathé Films

Concernant les huit mois d'écart entre les sorties de D'Artagnan et Milady, Ardavan Safaee, le président de Pathé Films, a déclaré dans un entretien donné à Boxoffice Pro (via AlloCiné) que cette stratégie avait été pensée pour s'assurer que le deuxième film fasse autant d'entrées que le premier :

Quand on va voir un film au cinéma, la base du public qui va aller voir le second film c'est forcément ceux qui ont vu le premier et personne d'autres. Donc contrairement aux deux volets de Mesrine, sortis à un mois d'intervalle, nous avons décidé d'attendre l'exploitation des Trois Mousquetaires : D'Artagnan au cinéma, en VOD et à la télévision, sur une chaîne payante six mois après la sortie (...) De ce fait on aura peut-être élargi la base des spectateurs et on se lancera dans la promotion du second film, voire de ressortir D'Artagnan sur quelques jours. Pour nous il est nécessaire d'avoir une deuxième vie d'exploitation du premier volet avant de sortir la suite.

Que nous réserve le deuxième film ?

Les Trois Mousquetaires : Milady sera, comme son nom l'indique, largement consacré à l'antagoniste des mousquetaires. Comme l'avait confié Eva Green à notre micro, on découvrira dans ce nouveau film la part d'humanité de Milady, et la raison qui l'a poussée à devenir cette femme diabolique :