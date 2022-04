Les Tuche 2 : pourquoi cette suite n'aurait pas dû voir le jour ?

Lorsque "Les Tuche" sort en 2011, Olivier Baroux et son équipe ne pensent absolument pas pouvoir enchaîner sur plusieurs suites. Mais le film connaît "une deuxième vie", notamment à la télévision, ce qui permet d'enclencher "Les Tuche 2 : Le rêve américain".

Les Tuche 2 : à la conquête de l'Ouest

Cinq ans après le premier volet, la plus célèbre famille française à avoir gagné au loto fait son grand retour dans Les Tuche 2 : Le rêve américain. Dans cette suite sortie en 2016, Jeff (Jean-Paul Rouve), Cathy (Isabelle Nanty) et leurs trois enfants se sont habitués à vivre avec 100 millions d'euros. En revanche, ce que les parents ont un peu de mal à accepter, c'est le séjour aux États-Unis qui s'éternise de leur benjamin Donald (Théo Fernandez).

Les Tuche 2 : Le rêve américain ©Pathé

Avec Stéphanie (Sarah Stern), Wilfried (Pierre Lottin) et "Mamie Suze" (Claire Nadeau), ils décident de lui faire une surprise en lui rendant visite à Los Angeles. Après une arrivée à Kansas City, la famille embarque à bord d'un gigantesque camping-car et prend la route pour rejoindre Donald. Amoureux de Jennifer (Alice Morel-Michaud), ce dernier a menti sur ses origines aux parents de sa petite amie, affirmant notamment que son père est un chirurgien esthétique renommé. Un statut qui n'effraie pas Jeff Tuche, qui ne va pas hésiter à ouvrir une clinique pour que son fils puisse vivre sa romance et son rêve américain.

Tourné entre le Canada et les États-Unis, le film fait un bien meilleur score que son prédécesseur au box-office français. Le long-métrage rassemble plus de 4,6 millions de spectateurs dans les salles obscures, contre 1,5 million pour Les Tuche. Un succès auquel le réalisateur Olivier Baroux ne s'attendait absolument pas.

Un succès surprise à la télévision

Lors de la promotion de ce deuxième opus, l'équipe affirme qu'elle ne pensait pas que la famille de Bouzolles aurait droit à un aussi bel avenir au cinéma. Si le premier trouve son public à sa sortie en 2011, ce sont surtout ses diffusions sur le petit écran qui permettent aux Tuche de devenir un véritable phénomène.

Interrogé par Allociné au Festival de l'Alpe d'Huez en 2016, Isabelle Nanty explique que neuf millions de personnes ont vu le long-métrage à la télévision. "Une deuxième vie" qui convainc les producteurs de poursuivre les aventures de Cathy, Jeff et les autres. Olivier Baroux ajoute à ce sujet :