Les Tuche 4 ne sortira pas cette année

La réouverture des salles à la mi-décembre commence à devenir une issue crédible. "Les Tuche 4" avait jusqu'ici tenu sa date de sortie fixée au 16 décembre. Le studio Pathé ne veut pas prendre le moindre risque et vient de décaler l'arrivée du film à l'année prochaine.

La famille Tuche attendra l'année prochaine

Après avoir été au sommet de l'État, Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve) veut revenir à une vie plus modeste. C'en est terminé de la présidence, il revient dans son petit village, avec sa femme Cathy (Isabelle Nanty). Elle va lui demander de reprendre contact avec sa soeur Maguy et son mari Jean-Yes. Les tensions sont palpables depuis une dispute qui date d'il y a une dizaine d'années. Les retrouvailles ne vont évidemment pas se passer comme prévues...

À l'heure où l'on évoque les premières estimations à propos de la réouverture des salles, l'un des potentiels cartons de la fin d'année vient de se trouver un nouveau point de chute. Les Tuche 4 ne sera pas au rendez-vous le 16 décembre prochain. Pathé ne veut pas prendre de risque avec le film réalisé par Olivier Barroux et a décidé de le décaler au 3 février 2021. Le studio ne veut pas tenter le diable en débarquant dans une période encore trop incertaine. Rien ne dit que la situation sera plus optimale en début 2021 mais le report permet au moins d'avoir une vision un peu plus dégagée.

Quand bien même les cinémas auraient le droit d'ouvrir au milieu du mois de décembre, il n'est pas idiot de la part de Pathé de ne pas arriver directement à l'affiche. Premièrement, on ne peut pas anticiper comment va réagir le public. Personne ne sait s'il sera au rendez-vous et on a vu avec le premier confinement qu'il a fallu un peu de temps avant que le box-office affiche des scores encourageants. Deuxièmement, le 16 décembre devrait être le jour de sortie Wonder Woman 1984. Le blockbuster de la Fox a été avancé, alors qu'il était prévu pour le 31. Autant ne pas chercher à se frotter à lui et se trouver un créneau plus tranquille. Sauf que le 3 février est déjà pris par OSS 177 : Alerte rouge en Afrique noire ! Le décalage des Tuche 4 va-t-il engendrer un changement de date pour le film de Nicolas Bedos ? Si oui, ça serait peut-être la plus mauvaise nouvelle de cette histoire...