Les Tuche 5 : date de sortie, titre, synopsis... Tout ce qu'il faut savoir sur le prochain film

Pathé a dévoilé de nombreuses informations concernant "Les Tuche 5". On sait désormais quand sortira le film, sous quel titre et quelle aventure attendra la famille originaire de Bouzolles.

Du changement pour le prochain film Les Tuche

Plus de 10 ans se sont écoulés depuis la sortie du premier film Les Tuche (2011). Depuis, on a pu voir la famille originaire de Bouzolles dans bien des aventures. Après avoir gagné des millions et s'être installé à Monaco, les Tuche ont découvert l'Amérique, se sont retrouvés à la tête de la France et ont fait face à un géant de la distribution. Les quatre films qui ont raconté ces histoires ont été vu en salles par plus de 10 millions de spectateurs. De quoi motiver Pathé à continuer cette saga comique avec Les Tuche 5.

On savait que pour cet opus, un changement majeur était à prévoir avec Olivier Baroux, réalisateur et co-scénariste des précédents longs-métrages, qui laisse la réalisation à Jean-Paul Rouve. Une double casquette donc pour l'interprète de Jeff Tuche, qui a déjà de l'expérience derrière la caméra. L'acteur a en effet déjà réalisé Sans arme, ni haine, ni violence (2008), Quand je serai petit (2012), Les Souvenirs (2015) et Lola et ses frères (2018).

Un synopsis et une affiche

On savait également que l'intrigue de Les Tuche 5 devait se dérouler en partie en Angleterre car il s'agit de "la royauté la plus emblématique, la plus proche de nous", et que certaines scènes devraient être tournées au Stade de France. Tout cela restait encore vague. Mais alors que le tournage a a priori débuté, Pathé a dévoilé un synopsis officiel qui donne plus de détails sur ce qui attend Jeff, Cathy et leurs enfants. Le voici :

Les Tuche mènent à nouveau une vie paisible à Bouzolles. Mais lorsque Jiji, le petit fils de Jeff et Cathy, est sélectionné pour un stage de football à Arsenal, c’est l’occasion rêvée pour toute la famille d’aller découvrir l’Angleterre et d’y rencontrer la famille royale. Celle-ci ne s’imagine pas encore que le nom Tuche restera à jamais gravé dans l’histoire de la perfide Albion.

Quand sortira Les Tuche 5 ?

Et si un Tuche devenait un Gunner pour suivre les pas d'un Thierry Henry ? On n'en est pas encore là. Par contre, on sait désormais quel titre a été donné à Les Tuche 5 et quand on pourra découvrir le film, puisqu'une première affiche a aussi été dévoilée. C'est donc le 5 février 2025 que sortira Les Tuche : God Save The Tuche, avec toujours au casting Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin et Théo Fernandez. Les scénaristes habituels, Philippe Mechelen, Julien Hervé, Nessim Chikhaoui, et cette fois Jean-Paul Rouve, se sont chargés de l'écriture.