Les Tuche 5 : direction l'Angleterre pour le nouveau film de la saga

Jeff et sa famille vont s'attaquer à la royauté anglaise dans "Les Tuche 5". De nouveaux éléments ont été dévoilés par Jean-Paul Rouve, réalisateur de cet opus et dont le tournage devrait débuter en mars 2024.

La saga continue avec Les Tuches 5

Dès la sortie de Les Tuche 4 (2021), Olivier Baroux nous informait de sa volonté de poursuivre l'aventure de la saga. Le réalisateur annonçait alors avoir une idée permettant à tous les personnages d'apparaître à l'écran de manière égale. Mais ce n'est qu'en mai dernier que des nouvelles plus concrètes sont arrivées avec la confirmation d'un nouveau réalisateur à la barre.

En effet, Olivier Baroux avait déjà dit vouloir passer le flambeau. Mais ce serait en raison de désaccords "artistiques et financiers" que le cinéaste et le producteur Richard Grandpierre auraient laissé le projet. Pas de panique néanmoins puisque Les Tuches 5 sera réalisé par Jean-Paul Rouve, l'interprète de Jeff Tuche en personne !

Stade de France et Angleterre pour la famille Tuche

L'acteur et donc réalisateur a donné des précisions sur Les Tuche 5 auprès du Parisien. On apprend donc que le tournage pourrait débuter dès mars prochain en France, mais également en Angleterre. Un choix justifié par Jean-Paul Rouve qui estime que L'Angleterre est "la royauté la plus emblématique, la plus proche de nous".

Après avoir fait des ravages à Monaco dans le premier film, la famille Tuche va donc passer une tête de l'autre côté de la Manche pour a priori saluer la famille royale. Mais la France sera encore bien représentée puisque des scènes devraient aussi être tournées au Stade de France. Un gros programme donc pour Jeff, Cathy et leurs enfants.

Les Tuche 4 ©Pathé

Pour rappel, dans Les Tuche 4 on retrouvait Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin et Théo Fernandez pour composer la famille Tuche. S'ajoutait à cela Michel Blanc dans le rôle du beau-frère de Cathy et ennemi juré de Jeff. À voir qui sera présent pour accompagner la famille dans Les Tuches 5. Il faudra patienter pour le découvrir puisque le film est annoncé pour une sortie en février 2025.