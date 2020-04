Les Vampires de Salem : le remake produit par James Wan a son réalisateur

James Wan est passé de petit prodige à valeur sûre du cinéma d'horreur. Réalisateur avant tout, il profite de son ascension pour devenir producteur. L'un de ses projets avec cette casquette est un remake des "Vampires de Salem", nouvelle adaptation d'un texte culte de Stephen King.

On ne voit toujours pas la fin de cette mode des adaptations de Stephen King. Le très populaire auteur est toujours autant plébiscité par l'industrie, que ce soit pour des films ou des séries. Le filon est bon mais ne permet pas toujours de donner des choses notables. En ce début d'année, son univers a été repris dans la très bonne série The Outsider, adaptation du bouquin éponyme. On sait, par ailleurs, que de nombreux autres projets sont sur le feu, à des degrés d'avancement différents. Dans cette liste se trouve une nouvelle version pour le cinéma de Salem. Le roman a déjà été porté sur le petit écran avec le téléfilm de Tobe Hoopper titré chez nous Les Vampires de Salem.

Écrit au début de la carrière de King, Salem raconte l'histoire d'un écrivain, Ben Mears, qui revient dans la bourgade son enfance, Jerusalem's Lot (dans Le Maine, of course). Sauf qu'il va découvrir qu'un terrible vampire rôde aux alentours. Accompagné de quelques courageux, il va essayer de le combattre pour que les habitants retrouvent une vie paisible. Une seconde adaptation, toujours en téléfilm, a également vu le jour au milieu des années 2000. Inexploitée depuis, cette histoire va s'offrir une nouvelle sortie avec James Wan à la production. Nous sommes au courant du projet depuis l'année dernière mais les informations étaient inexistantes depuis.

Un réalisateur pour Les Vampires de Salem

Deadline nous apprend désormais qu'un réalisateur a été trouvé pour Les Vampires de Salem. James Wan n'est pas allé chercher très loin l'heureux élu puisque c'est Gary Dauberman qui a été choisi. On le savait déjà au travail sur la partie scénario, mais il s'avère au final qu'il aura aussi l'opportunité de s'illustrer derrière la caméra. Il gravite depuis un moment dans la galaxie Wan, en étant impliqué dans les scénarios de La Nonne et des films Annabelle. Le troisième volet lui a permis de faire ses débuts à la réalisation et Wan lui réitère sa confiance pour une adaptation qui sera très attendue au tournant. Dauberman a l'avantage de ne pas être étranger à l'univers de King, en ayant été crédité au scénario du dernier Ça ainsi que de sa suite.