Les Visiteurs : comment des rugbymen sont venus à la rescousse du film

En 1993, Jean-Marie Poiré renoue avec le succès de ses comédies eighties grâce à « Les Visiteurs ». Avec pour tandem le duo Jean Reno-Christian Clavier, le réalisateur a également pu compter sur l’aide inattendu de professionnels du ballon ovale, pour des questions de logistique.

Les Visiteurs : vous avez dit culte ?

Au début des années 90, Jean-Marie Poiré retrouve, lors de son déménagement, un ancien livre d’école. Ainsi, il y découvre une histoire qu’il avait rédigée lorsqu’il avait 17 ans, et qui constituera la trame principale du scénario de Les Visiteurs.

Il s’entoure par la suite de son compère de longue date Christian Clavier avec qui il a collaboré sur de nombreuses comédies populaires (saga Les Bronzés, Papy fait de la résistance). Il l’associe alors avec Jean Reno, les deux acteurs ayant déjà travaillé sur L’Opération Corned-Beef (également réalisé par Poiré).

A l’arrivée, le film est un énorme succès en atteignant la première place du box-office français 1993 avec près de 14 millions d'entrées.

Les Visiteurs suit donc le comte de Montmirail et son fidèle écuyer, Jacquouille la Fripouille, qui voyagent de 8 siècles et se retrouvent propulsés en l'an 1992 après avoir bu une potion magique. Dans un monde beaucoup trop moderne pour eux, les deux hommes vont devoir s’acclimater et mettront tous les moyens pour tenter de revenir à leur époque.

Les Visiteurs © Gaumont

Besoin de muscles ?

C’est dans la Cité de Carcassonne que Jean-Marie Poiré choisit de déposer sa caméra pour filmer la partie médiévale du film. Ce qui devait être un tournage plutôt tranquille va toutefois connaitre quelques remous d’un point de vue logistique. En effet, il intervient alors que la région connait de surprenantes inondations au début de l’été 1992.

C’est dans ce contexte que Jean-Marie Poiré obtient un coup de main musclé. Ainsi, l'équipe de rugby de Carcassonne se propose de venir en aide au cinéaste français. On le voit notamment lors de la scène où Godefroy de Montmirail tire une flèche. Cette séquence a, en effet, été tournée à reculons sur un travelling de 100 mètres. Les joueurs ont donc pu aider l'équipe au tournage en enlevant les rails utilisés pour le travelling au fur et à mesure, de façon à ce qu'ils n'apparaissent pas dans le champ.

Merci l’US Carcassonne !