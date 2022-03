Les Visiteurs : TF1 diffusera le film le soir du premier tour de l'élection présidentielle

Dimanche 10 avril 2022, TF1 ne consacrera que son début de soirée au premier tour de l'élection présidentielle. À 21h20, la chaîne délaissera l'événement majeur de la vie politique pour proposer "Les Visiteurs", la comédie culte régulièrement diffusée sur le petit écran.

TF1 zappe la soirée électorale pour Les Visiteurs

Le 10 avril prochain se tiendra le premier tour de l'élection présidentielle. Habituellement, TF1 consacre la soirée qui suit à cet événement majeur. Mais cette année, la chaîne renonce à cette tradition, préférant proposer à ses téléspectateurs Les Visiteurs, la comédie culte de Jean-Marie Poiré régulièrement diffusée sur le petit écran.

Le débriefing du premier tour débutera à 18h30. À 21h20, il laissera place au long-métrage aux 13,7 millions d'entrées avec Christian Clavier et Jean Reno. Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray seront en charge de la présentation du bilan, qui sera vite éclipsé par les tribulations de Jacquouille la Fripouille et Godefroy de Montmirail.

Les deux journalistes seront notamment accompagnés d'Adrien Gindre, chef du service politique du groupe TF1, et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, pour se pencher sur les premières estimations. Ils donneront ensuite la parole aux "principaux responsables de la vie politique française, porte-paroles et soutiens des candidats" pour "débattre et décrypter tous les enjeux de ce premier tour". Dans un communiqué cité par le HuffPost et Puremédias, la chaîne a précisé que des envoyés spéciaux évoqueront la situation depuis les QG des principaux candidats.

Benjamin Fontaine, journaliste pour Franceinfo, a indiqué sur Twitter que la chaîne pourrait prolonger la soirée "en cas de grosse surprise".

Un long débriefing sur France 2

TF1 n'est pas la seule chaîne à ne pas consacrer la soirée complète à l'élection présidentielle. Après une édition spéciale du 19.45 animée par Nathalie Renoux et Olivier Bost, M6 diffusera Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté, avec Édouard Baer et Gérard Depardieu. Un autre film léger programmé au terme d'une journée importante pour la vie politique française.

À l'inverse, France 2 restera dans l'ambiance jusqu'à minuit. Après un journal télévisé raccourci à cinq minutes, Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse prendront les commandes de la soirée électorale, retransmise à partir de 19h30. Les chaînes d'information en continu comme BFMTV, CNews et LCI mettront elles aussi en place des dispositifs spéciaux.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités et médias ont réagi à la programmation pour le moins étonnante de TF1. Pour l'ancienne ministre Cécile Duflot, la diffusion des Visiteurs résume par exemple "un des gros soucis de cette présidentielle". Brain Magazine s'interroge par ailleurs déjà sur le choix de la chaîne pour le second tour. Enfin, une internaute se questionne sur un éventuel "message caché"...