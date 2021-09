L'Événement d'Audrey Diwan : le Lion d'Or 2021 avance sa date de sortie française

C'était presque une évidence. Seulement quatre jours après avoir raflé le Lion d'or à la 78e Mostra de Venise, le film d'Audrey Diwan "L'Événement" vient d'être avancé de deux mois par son distributeur Wild Bunch. Il se positionne donc déjà dans la course aux César, et pourquoi pas, aux Oscars.

L'Événement : la claque de la Mostra de Venise 2021

Présenté en compétition officielle à la 78e Mostra de Venise, le film L'Événement réalisé par Audrey Diwan a reçu la récompense suprême le 11 septembre dernier. En effet, Bong Joon-ho et son jury lui ont décerné le Lion d'or à l'unanimité. Une récompense plus que méritée pour ce film français choc, qui fut notre coup de coeur absolu de cette 78e Mostra.

L'Événement © Wild Bunch

Le film est l'adaptation du roman autobiographique éponyme d'Annie Ernaux. Il s'intéresse à la jeunesse de la romancière (interprétée dans le film par Anamaria Vartolomei) qui a subi au début des années 1960 un avortement clandestin. Un sujet difficile, qu'Audrey Diwan a formidablement mis en scène en plaçant le spectateur dans la peau de l'héroïne du film. L'Événement est une vraie expérience de cinéma, dont on ne sort pas indemne.

La date de sortie avancée

D'abord prévu pour une sortie le 2 février 2022 dans les salles françaises, L'Événement sortira finalement plus de deux mois avant. En effet, après son triomphe à la Mostra, le distributeur Wild Bunch a décidé de l'avancer au 24 novembre prochain.

Cette décision logique le met donc dans la course aux récompenses pour les cérémonies à venir en début d'année prochaine. Si on pense bien évidemment aux César (surtout pour celui du meilleur espoir et du meilleur film), L'Événement pourrait également représenter la France à la prochaine cérémonie des Oscars. Si tel était le cas, il devrait notamment se retrouver en concurrence avec Madres Paralelas de Pedro Almodovar, avec qui il partageait déjà l'affiche à la dernière Mostra.

C'est tout le mal que l'on souhaite à Audrey Diwan pour ce film dont on devrait entendre beaucoup parler.