L'Exorciste : c'est la cata pour la nouvelle trilogie. Un mal pour un bien ?

Alors que "L'Exorciste : Dévotion" a été un échec commercial en octobre 2023, la suite de la trilogie horrifique semble en stand-by, puisque l'on apprend aujourd'hui que David Gordon Green a quitté le projet, et que Universal a enlevé la date de sortie du second film, prévu en avril 2025. Un mal pour un bien ?

L'Exorciste : David Gordon Green et les sagas d'horreur cultes

En cinq ans, le réalisateur et scénariste David Gordon Green s'est attaqué à deux des plus grandes sagas horrifiques de tous les temps : Halloween et L'Exorciste. Dans les deux cas, la démarche a été la même : offrir une suite directe aux films originaux, en ignorant volontairement les autres opus que les sagas ont connus.

En 2018, la recette avait fonctionné avec Halloween. David Gordon Green avait offert un premier film puissant et brutal, respectant le mythe de Michael Myers et ses retrouvailles sanglantes avec Laurie Strode, 40 ans après leur premier face à face. Au box-office aussi, la recette avait parfaitement fonctionné avec 255 millions de dollars de recettes, pour un budget estimé à seulement 10 millions. Ce beau succès en salles avait permis à Universal de poursuivre avec deux suites : Halloween Kills et Halloween Ends, sorties en 2021 et 2022.

Fort de ce succès, Universal a voulu reproduire la démarche avec une autre saga culte : L'Exorciste. En octobre dernier, David Gordon Green a ainsi présenté le premier volet de ce qui allait devait lancer une nouvelle trilogie. Mais cette fois, la sauce n'a pas pris, et L'Exorciste : Dévotion a été un échec sanglant. Au box-office, le film n'a rapporté que 136 millions de dollars de recettes, pour un budget trois fois supérieur à celui d'Halloween, et surtout pour des droits achetés plus de 400 millions. Il a par ailleurs souffert de critiques désastreuses, aussi bien professionnelles que publiques.

David Gordon Green jette l'éponge

Comme pour le premier volet de la trilogie Halloween, L'Exorciste : Dévotion est une suite directe au chef-d'œuvre de William Friedkin. Se déroulant 50 ans après les événements du premier film, on retrouve Chris MacNeil (Ellen Burstyn) alors qu'elle doit aider un homme dont sa fille semble possédée, comme l'avait été Regan cinquante ans plus tôt.

Alors que la suite était prévue pour 2025, on apprend via The Hollywood Reporter que David Gordon Green a quitté le projet, et que le deuxième film n'a plus de date de sortie. Baptisé The Exorcist : Deceiver aux États-Unis, le long-métrage devait sortir le 18 avril 2025. Universal a, à la place, octroyé cette date pour la sortie de Michael, le biopic consacré au roi de la pop, réalisé par Antoine Fuqua.