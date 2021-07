L'Exorciste : la suite en préparation va lancer une trilogie

La suite de "L'Exorciste" par David Gordon Green sera le point de départ d'une trilogie, dans l'esprit de ce qui a été fait avec "Halloween" par le même réalisateur. Le premier film dispose d'une date de sortie et des premières informations importantes sur le scénario viennent d'être révélées.

L'Exorciste : trois films dans les tuyaux

Aussi surprenant que cela puisse paraître, une suite directe de L'Exorciste de William Friedkin est en train d'être préparée. Ce chef d'œuvre sorti en 1974 chez nous raconte la lutte d'une mère et de deux exorcistes pour libérer une jeune fille possédée par une force démoniaque. Deux suites plus discutées, ainsi qu'un préquel, ont aussi vu le jour. Derrière ce projet de nouveau prolongement, se trouvent le metteur en scène David Gordon Green et le producteur Jason Blum. Un tandem qui a déjà touché à un monument du cinéma d'horreur en nous concoctant le Halloween de 2018 faisant suite au classique de John Carpenter. Une précédente tentative de réanimation d'un grand titre du cinéma d'horreur, qui s'est transformée en une trilogie.

Il en sera de même pour L'Exorciste d'après les informations de The New York Times. Universal s'est associé avec le service Peacock pour boucler un deal à plus de 400 millions de dollars afin d'acheter les droits de cette trilogie. Une somme qui rappelle les 465 millions de dollars dépensés par Netflix pour les deux suites d'À couteaux tirés.

Pazuzu - L'Exorciste ©Warner Bros.

Le premier film L'Exorciste a déjà une date de sortie prévue le 13 octobre 2023 aux États-Unis. En résumé, cette trilogie prendra le relai quand celle d'Halloween se terminera en 2022. Le média avance que les deux suites pourraient sortir directement sur Peacock. Une stratégie qui peut, si elle se confirme, mettre un coup de projecteur sur le service de NBCUniversal.

Une star du premier film revient

On en sait également davantage sur le scénario du film. Leslie Odom Jr. va incarner le père d'un enfant possédé qui se met en tête de retrouver Chris MacNeil pour l'aider à résoudre ce problème. Vous aurez compris que la mère de Regan sera de retour et son interprète de l'époque, Ellen Burstyn, a accepté de reprendre son rôle. En revanche, rien n'indique que Linda Blair sera impliquée. Même sans elle, on comprend comment le scénario va se débrouiller pour faire suite au film original. Le démon qui possédera l'enfant sera sûrement Pazuzu et on imagine qu'il reviendra dans les deux suites. On doit avouer qu'on attend de voir comment va se développer cette trilogie car l'idée n'est pas forcément évidente sur le papier.

Dans tous les cas, le projet a été plutôt bien accueilli sur les réseaux sociaux, avec humour pour certains...