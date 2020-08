L'Exorciste : un reboot serait en préparation

Monument du cinéma d'horreur, "L'Exorciste" de William Friedkin aura traumatisé du monde. Des suites, une série, ainsi qu'un préquel ont vu le jour après. Sans que rien ne nous y prépare, un reboot serait en préparation pour ramener la franchise sur grand écran.

L'Exorciste : un traumatisme

Les films de la trempe de L'Exorciste, on ne peut pas dire que ce soit commun. L'empreinte laissée par William Friedkin dans la culture populaire se constate encore aujourd'hui et le sous-genre des récits d'exorcisme n'a jamais pu proposer quelque chose de plus puissant que ça. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir eu des prétendants ! Dans le long-métrage original de 1973, le réalisateur américain adapte le roman éponyme de William Peter Blatty, qui s'inspire d'un véritable cas. Le scénario raconte comment une mère, Chris (Ellen Burstyn), se rend compte que sa fille (Linda Blair) commence à avoir un comportement étrange et des symptômes inquiétants. La médecine ne parvient pas à la soigner et sa santé se dégrade. Le père Karras (Jason Miller) va comprendre qu'il s'agit d'un cas de possession démoniaque. S'en suit un douloureux rituel pour essayer de sauver l'âme de la jeune Regan, avec les scènes cultes et la fin que l'on connaît tous.

L'Exorciste est un succès populaire incroyable qui terrorise les gens (on imagine quel choc ça devait être à l'époque, sur grand écran). Aujourd'hui, en 2020, il n'usurpe pas son statut de classique du cinéma.

Un reboot dans les salles l'année prochaine ?

Même à l'époque, un succès suffisait pour qu'une suite (ou plus) soit mise en chantier. L'Exorciste en aura deux (dont une signée par William Peter Blatty), ainsi qu'un préquel qui voulait raconter le fameux "commencement". On notera aussi l'étrange Dominion de Paul Schrader, un autre préquel quelque peu oublié. Bien plus tard, c'est une série télévisée annulée au bout de deux saisons qui reprendra la marque, pour essayer d'en tirer quelque chose. Et ce n'est toujours pas terminé puisqu'on peut apprendre dans un article de Deadline qu'un reboot serait dans les tuyaux. Le média américain glisse dans un texte au sujet d'un projet de Rachel Weisz que la boîte Morgan Creek Entertainment est, à la surprise générale, en train de plancher sur un reboot de L'Exorciste qui serait prévu en 2021 sur nos écrans. L'année prochaine, ce n'est plus très loin et nous n'avons pourtant jamais entendu parler de ce film.

Ce qui est cruel avec ce type d'information lancée au détour d'un article sur un autre sujet, c'est que rien de plus n'est rapporté. Impossible de savoir si un réalisateur serait sur le coup ou pressenti, ni quelle idée se trouve derrière le scénario. Parce qu'un reboot veut dire que ce film va reprendre globalement la trame de l'original pour l'adapter à l'époque. Mais avec tout ce qu'on voit dans le genre, que reste-t-il vraiment à faire avec un exorcisme ? D'autant plus que le chef d'oeuvre de William Friedkin a imposé une marque. Se positionner sous cette bannière risque de décupler les attentes et nous ne sommes pas prêts à parier que cette nouvelle tentative va surpasser - ou ne serait-ce qu'égaler - le premier film.

On peut allègrement comprendre que, commercialement, ce projet peut fonctionner. Ce n'est pas la première fois qu'un classique se retrouve prolongé/étendu/décliné ces dernières années. Le cinéma d'horreur est l'un des plus lucratifs et d'autres histoires de possession sortent toujours régulièrement. Ces derniers mois, on a eu la petite bombe The Vigil, la catastrophe The Demon Inside ou L'Exorcisme de Tamara.