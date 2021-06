L'Histoire sans fin : l'interprète d'Atreyu a failli être gravement blessé

Sorti en 1984, "L'Histoire sans fin" est devenu au fil des années un film de jeunesse absolument culte. Une aubaine pour un long-métrage qui a été particulièrement difficile à tourner.

Un film culte

Alors qu'il a déjà une quinzaine d'années de carrière à son actif, Wolfgang Petersen ne connaît la gloire qu'à partir des années 80. En effet, dans un premier temps, l'Allemand met en scène Le Bateau, toujours considéré aujourd'hui comme un des plus grands films de guerre de tous les temps. Dans un deuxième temps, il réalise quelques années plus tard L'Histoire sans fin, adaptation d'une partie du roman éponyme écrit par Michael Ende. Ces deux succès germaniques vont lui permettre de poursuivre son aventure à Hollywood, où il réalisera des films à gros budget tels qu'Alerte! et Troie.

L'Histoire sans fin ©Bavaria Film

L'Histoire sans fin suit le jeune Bastien, dix ans, qui découvre un livre mystérieux grâce à un libraire énigmatique. Le spectateur et le garçon vont ainsi être plongés ensemble dans le monde fantastique de Fantasia, où ils découvriront Atreyu, un jeune garçon qui a pour mission de trouver un remède capable de guérir l'impératrice. Sans cela, son monde sera détruit. Par conséquent, ce sera le début d'une aventure extraordinaire.

Pour un film allemand, L'Histoire sans fin est à l'époque un blockbuster puisqu'il dispose d'un budget de 60 millions de marks. Surtout, il est coproduit avec Warner Bros, et donc tourné principalement en anglais. Autant dire que les producteurs misent énormément sur ce long-métrage, afin que son succès dépasse les frontières germaniques. Toutefois, l'équipe s'est retrouvée face à plusieurs obstacles.

Climat difficile et blessures

Le premier est d'ordre climatique. En effet, la majeure partie du tournage de L'Histoire sans fin s'est déroulée en Bavière, dans les studios de Bavaria Film. Seulement, durant cet été, la région s'est retrouvée face à une vague de chaleur sans précédent. Cela a donné lieu à des incidents majeurs tels que la fondue d'une des tours d'ivoire représentées dans le Monde de Fantasia. De même, certains arrière-plans ont été impossibles à utiliser.

L'Histoire sans fin ©Bavaria Film

Enfin, cette chaleur a eu une incidence sur le maquillage d'Atreyu, puisque son interprète Noah Hathaway devait avoir la peau verte (comme dans le livre). Seulement, le maquillage n'a cessé de couler, ce qui a mené la production de L'Histoire sans fin à abandonner cette idée.

Parlons de Noah Hathaway, d'ailleurs. Si ce dernier ne garde que de bons souvenirs de l'aventure, il a vécu également des moments très difficiles sur le tournage. En effet, pour les besoins du film, le jeune garçon âgé de douze ans, a appris à faire du cheval. Toutefois, durant son apprentissage, son destrier l'a légèrement piétiné ! En outre, lors du tournage de l'émouvante scène de la noyade d'Artax dans le marécage de la mélancolie, il s'est retrouvé coincé dans l'eau et a perdu conscience jusqu'à ce qu'on le ramène à la surface.

Enfin, pour boucler la boucle, il a failli perdre un œil pour les besoins de la scène du combat contre le loup géant Gmork. En effet, l'une des griffes de la bête a accidentellement griffé son visage !

Une adaptation désavouée par son auteur

À sa sortie, L'Histoire sans fin n'a pas eu le succès commercial escompté en Amérique du Nord, même s'il a pu engendrer des bénéfices au niveau mondial. Surtout, le film a été renié par Michael Ende, qui a estimé que le film était une mauvaise adaptation. Son nom est donc crédité en tout petit, à la fin du générique.

Néanmoins, avec le temps, le film a été réhabilité par le public. Il y a d'ailleurs eu deux suites, sorties en 1990 et 1995, deux séries télévisées et plusieurs jeux vidéo. L'héritage de L'Histoire sans fin a même été salué dans la série Stranger Things, dans une séquence clin d'œil.