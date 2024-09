Ce nouveau film d'horreur du réalisateur d'American Pie se fait détruire par la presse et le public

En salles en France depuis le 28 août, "L'I.A du mal" est loin d'être une réussite à en croire ses débuts au box-office et les retours négatifs de la presse comme du public.

L'I.A. du mal : un nouveau thriller horrifique sur les nouvelles technologies

Parfois, un bon concept peut donner lieu à un film de qualité. Mais d'autres fois, même une bonne idée de départ ne peut sauver une œuvre de l'échec. C'est visiblement le cas avec L'I.A. du mal, un film d'horreur réalisé par Chris Weitz. Après avoir, entre autres, dirigé Pour un garçon (2002), À la croisée des mondes : La Boussole d'or (2007) et Twilight, chapitre II : Tentation (2009), sans oublier la comédie culte American Pie (co-réalisée avec Paul Weitz), le cinéaste s'est donc lancé dans un tout nouveau genre. Avec ce film, il propose un thriller horrifique ancré dans notre époque où les logiciels d'assistance numérique sont de plus en plus répandus.

Comme son titre l'indique, il est question dans L'I.A. du mal d'une intelligence artificielle qui devient maléfique. D'abord utilisée pour simplifier la vie d'une famille, en s'occupant de commander les courses ou en trouvant des occupations aux enfants pour aider les parents dans leur quotidien, la machine va rapidement devenir un peu envahissante. Programmée pour améliorer la vie de la famille, l'I.A va prendre des décisions inquiétantes, et aller encore plus loin avec les enfants...

L'I.A du mal ©Sony Pictures

Dans le même genre, M3gan (2022) s'intéressait lui aussi à notre utilisation des nouvelles technologies et à l'évolution des I.A. Dans celui-ci, c'est une poupée robotique conçue pour aider une enfant à faire son deuil qui devenait trop protectrice et dangereuse. Là encore une idée intéressante à exploiter pour un film d'horreur. Seulement, si M3gan a convaincu la presse (98% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes) et le public (180 millions de dollars au box-office mondial), et qu'un spin-off est déjà en préparation, L'I.A. du mal n'a pas enthousiasmé autant depuis sa sortie en salles.

Des retours négatifs de la presse comme du public

En effet, après son premier week-end d'exploitation dans les salles nord-américaines, L'I.A. du mal n'a récolté que 4,4 millions de dollars de recettes. Un score assez faible, même si son budget n'est estimé qu'à 12 millions de dollars (production Blumhouse). Le film pourrait donc parvenir à être rentable dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, les retours sont assez négatifs. Aux États-Unis comme en France d'ailleurs.

Sur Allociné, la note moyenne des spectateurs, basée à ce jour sur 128 avis, est de seulement 1,9/5. C'est un peu mieux sur Rotten Tomatoes avec 50% d'avis positifs de la part du public. Par contre, du côté de la presse, la note baisse à 19%. Parmi les critiques de la presse, notons celle de ComingSoon qui écrit au sujet du film : "L'I.A du mal est tellement mauvais que j'aurais presque souhaité qu'il soit écrit par une I.A".

John Cho et Katherine Waterston ne parviennent donc pas à sauver ce film qui ne restera pas dans les annales. Si vous souhaitez malgré tout vous faire votre propre avis, L'I.A du mal est à découvrir dans les salles françaises depuis le 28 août.