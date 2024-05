Ce soir à la TV : Liam Neeson dans un remake caché d'un classique du cinéma français

Ce soir TMC propose "Ice Road", un thriller efficace porté par Liam Neeson. Dedans, l'acteur doit traverser un lac gelé avec un camion pour une mission périlleuse qui n'est pas sans rappeler celle d'un classique du cinéma français.

Ice Road : Liam Neeson sur la glace

Si on se penche sur la filmographie de Liam Neeson de ces dernières années, il faut bien admettre que tout n'a pas été d'une grande qualité. L'acteur a enchaîné les films d'action et les thrillers, pour des résultats inégaux. Cependant, dans le lot, Ice Road s'est révélé une assez bonne surprise. Réalisé par Jonathan Hensleigh, le long-métrage met à l'honneur le comédien en lui donnant de nombreuses choses à faire sur une route de glace dangereuse. Comme on l'écrivait dans notre critique, Liam Neeson "fait ici preuve d'une implication sans faille et semble prendre son rôle à cœur". Ce qui fait clairement la différence par rapport à d'autres productions où l'acteur se limitait au minimum.

Ice Road ©Metropolitan Filmexport

De plus, Ice Road peut compter sur un scénario efficace qui tire son inspiration d'un grand film français. En effet, l'histoire se déroule dans le Grand Nord canadien. Alors qu'une mine de diamants vient de s'effondrer et de piéger une trentaine de mineurs, une mission de sauvetage est organisée. Pour leur venir en aide, il faut transporter du matériel spécifique sur les lieux du drame. Une équipe de conducteurs de camion (parmi lesquels se trouvent Laurence Fishburne et Amber Midthunder) va alors devoir amener trois camions jusqu'à la mine. Mais pour cela, il leur faudra traverser 500 km en passant par le lac Winnipeg, gelé à cette période de l'année.

Un air de déjà-vu

C'est donc l'histoire d'une mission quasi-suicidaire impliquant une traversée dangereuse pour les conducteurs de ces poids lourds. Un concept qui n'est pas sans rappeler l'excellent Le Salaire de la peur (1953). Dans ce film d'Henri-Georges Clouzot, l'intrigue se déroule en Amérique centrale et voit un puits de pétrole prendre feu. Une compagnie propose alors 2000 dollars à quatre hommes qui devront conduire deux camions remplis de nitroglycérine. La route étant périlleuse et l'explosif particulièrement instable, leurs chances de réussite sont bien maigres...

Des années plus tard, William Friedkin réalisa à son tour une adaptation du roman de Georges Arnaud (1950) - dont est tiré Le Salaire de la peur -, avec Le Convoi de la peur (1977). Puis, en 2024, Netflix a mis en ligne une nouvelle version signée Julien Leclercq, avec Franck Gastambide et Alban Lenoir. Officiellement, Ice Road n'est pas un remake de ces films, mais le réalisateur n'a pas caché s'en être inspiré. À cela s'ajoute le roman Des souris et des hommes de John Steinbeck, autre influence importante pour Jonathan Hensleigh.

Une suite en préparation

La proposition du cinéaste a en tout cas été suffisamment efficace pour attirer le public. Ice Road est sorti en août 2021 dans les salles françaises, et n'avait alors cumulé que 80 000 entrées. Mais à l'étranger, le film a bénéficié de sorties sur les plateformes de streaming. Sur Netflix aux États-Unis, et sur Prime Video pour le Royaume-Uni. Ainsi, même si le film n'a pas rapporté énormément au box-office mondial (seulement 7,5 millions de dollars), les producteurs ont estimé que suffisamment de monde s'y était intéressé pour vouloir développer une suite. En février 2024, on apprenait que Liam Neeson reprendrait son rôle dans Ice Road 2 : Road to the Sky aux côtés de Fan Bingbing. Cette fois, c'est dans un bus en direction du haut de l'Everest que se trouvera le héros au moment où un groupe de mercenaires l'attaqueront lui et d'autres touristes... Le film n'a pas encore de date de sortie, mais sera disponible sur Prime Video en France.