Une course-poursuite épique attend Liam Neeson pour son prochain film

Liam Neeson a encore un nouveau projet d'action ! L'acteur tentera d'échapper à la police dans "Mongoose", qui consistera en une grande course-poursuite à travers le pays.

Mongoose : une course-poursuite à travers le pays pour Liam Neeson

À bientôt 72 ans (le 7 juin prochain), Liam Neeson n'en a pas terminé avec les films d'action. L'acteur enchaîne depuis des années les rôles musclés dans des films qui ne sont pas toujours de grande qualité. Mais rien ne semble pouvoir arrêter le comédien, vu dernièrement dans Le Vétéran (2021), Ice Road (2021) ou encore Retribution (2023). La preuve, il sera prochainement dans la suite d'Ice Road et reprendra le rôle culte de Frank Drebin dans le reboot de la comédie policière Y a-t-il un flic. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'un nouveau projet musclé avec Liam Neeson vient d'être annoncé.

D'après les informations de Deadline, l'acteur interprétera prochainement un héros de guerre nommé Ryan "Fang" Flanagan, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. N'ayant plus rien à perdre, il s'enfuit et entraîne ainsi la police dans une course-poursuite épique à travers le pays, suivie par les caméras de télévision. Le public suivra alors cette poursuite tendue, tandis que Fang se fera aider par les membres de son ancien bataillon des forces spéciales de l'armée. Un pitch plutôt intéressant pour ce film titré Mongoose. Même si on ne s'attend pas à une œuvre aussi remarquable que Mad Max : Fury Road (2015) ou Ambulance (2022), le potentiel est là pour une série B nerveuse et efficace.

Du Liam Neeson à tous les niveaux

Toujours d'après Deadline, le projet Mongoose a été discuté lors du Marché du Film au Festival de Cannes. Prime Video se serait positionné pour sortir le long-métrage dans la plupart des pays à l'international. On ne sait pas encore si cela concernera la France, mais cela semble probable. De plus, alors que la production devrait débuter en janvier 2025 en Australie, de nouveaux noms devraient rejoindre le casting aux côtés de Liam Neeson.

Enfin, l'acteur sera plus ou moins en terrain connu puisque le long-métrage est produit par Code Entertainment, à l'origine d'Ice Road et de sa suite. L'entreprise a de son côté confié la réalisation à Mark Vanselow, un spécialiste des cascades, concepteur de séquences d'action qui a notamment travaillé sur Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde (2007) sur plusieurs productions avec Liam Neeson, et qui a même doublé l'acteur sur la trilogie Taken (2008-2015). Voilà qui promet de faire de Mongoose le film le plus neesonnien.