Lilo & Stitch : nouvelle bande-annonce exaltante pour le très attendu film en live action de Disney

Disney vient de partager une nouvelle bande-annonce de "Lilo & Stitch", la version en live action du classique de l’animation. Les images montrent la naissance de l’amitié entre les deux principaux personnages, particulièrement mignons.

Lilo & Stitch sortira cette année

Disney continue de lancer des remakes en live action de ses plus grands classiques de l’animation. Alors que Blanche-Neige sortira dans quelques jours, le studio aux grandes oreilles dévoilera un autre film cette année : Lilo & Stitch.

Réalisée par Dean Fleischer Camp, la version en live action de Lilo & Stitch reprend l’intrigue du film d’animation original, sorti en 2002. Petite fille hawaïenne de sept ans, Lilo est élevée par sa grande sœur Nani, et n’arrive pas à se faire d’ami à l’école. Pendant ce temps, sur une autre planète, une étrange créature est créée par des scientifiques. En danger, elle parvient à s’échapper à bord d’un vaisseau, jusqu’à s’écraser sur Terre. Elle ne tarde pas à rencontrer Lilo...

Une bande-annonce pleine de tendresse

Disney vient de dévoiler une longue bande-annonce de Lilo & Stitch. Très encourageante, celle-ci devrait rendre encore plus impatients les nombreux fans qui attendent de découvrir le long-métrage. Elle en dévoile un peu plus sur la rencontre et le début de la relation entre les deux principaux personnages, tout aussi mignons l’un que l’autre.

Débarqué sur Terre, Stitch s’amuse comme un fou en découvrant le monde des humains. Il sème un peu la pagaille autour de lui, poussant même Nani à vouloir s’en séparer. Mais Lilo refuse d’abandonner celui qu’elle voit comme son ami. D’après ces nouvelles images, on peut espérer une adaptation très réussie du classique animé de Disney.

Un peu plus de deux mois avant la sortie

Lilo & Stitch sortira au cinéma dans un peu plus de deux mois. En France, il sera projeté à partir du 21 mai prochain. Si rien d’officiel n’a été annoncé sur le sujet pour le moment, il pourrait avoir plusieurs suites s’il rencontre un grand succès dans les salles. Sa version animée a engendré un univers étendu constitué de plusieurs films et séries.

En attendant de voir si Lilo & Stitch aura une ou plusieurs suites, on sait déjà que Disney prépare d’autres projets importants. Le studio dévoilera notamment en 2026 son long-métrage en live-action Vaiana. Côté animation, La Reine des Neiges 3 est aussi en préparation. Et, comme expliqué en août 2024, il sera suivi d’un quatrième film.