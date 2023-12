Ce "Lucy" au masculin cartonne actuellement sur Netflix

Avant la sortie de "Lucy" de Luc Besson en 2014, un autre thriller avait pour sujet une drogue capable de décupler le potentiel cérébral des individus pour qu'ils atteignent 100% de leurs capacités. Porté par Bradley Cooper, le film "Limitless" s'est hissé en tête des longs-métrages les plus visionnés sur Netflix.

Limitless fait une entrée remarquée sur Netflix

Sorti en 2011, Limitless est un thriller captivant qui explore les possibilités infinies de l'esprit humain. Ce film, réalisé par Neil Burger, met en scène Bradley Cooper dans le rôle d'Eddie Morra, un écrivain en panne d'inspiration et au bord de l'échec. Sa vie prend un tournant radical lorsqu'il découvre le NZT-48, une pilule révolutionnaire qui lui permet d'utiliser 100% de ses capacités cérébrales.

Avec une intelligence aiguisée et une mémoire phénoménale, Eddie se lance dans une ascension fulgurante, attirant l'attention de puissants financiers, notamment incarnés par Robert De Niro. Toutefois, ce pouvoir extraordinaire vient avec des conséquences dangereuses, plongeant Eddie dans un monde où la richesse et le succès se heurtent à des choix moraux complexes et à des menaces inattendues.

Même s'il est sorti il y a plus de dix ans maintenant, Limitless s'est directement hissé à la deuxième place des films les plus regardés sur Netflix, juste derrière Le Monde après nous. La preuve que même des films sortis il y a un long moment suscite toujours l'intérêt des spectateurs. La présence d'un casting de haute volée y est sûrement pour quelque chose.

Au box-office mondial, Limitless avait connu un beau succès avec près de 162 millions de dollars de recettes, pour un budget minimum de 27 millions.

Un scénario qui rappelle un autre succès

Le pitch de Limitless n'est pas sans rappeler un autre gros succès au box-office avec une héroïne : Lucy de Luc Besson. En effet, dans ce dernier sorti en 2014, la protagoniste interprétée par Scarlett Johansson ingère par mégarde une drogue expérimentale, baptisée CPH4, qui colonise les cellules de son cerveau, pour atteindre un potentiel cérébral de 100%. À la fin du film, elle transcende l'espace et le temps pour devenir une entité omnipotente. Ce qui n'est évidemment pas le cas dans Limitless.

En 2015, une série adaptée du film avec Bradley Cooper a vu le jour, avec Jake McDorman dans la peau de Brian Finch, qui découvre, des années après Eddie Morra, le pouvoir de la drogue NZT. Il se voit forcé de collaborer avec le FBI pour résoudre des enquêtes criminelles complexes. En France, la série a été diffusée sur M6.