L'incroyable Hulk 2 : Louis Leterrier donne des détails de ce qu'il voulait faire

En 2008, le français Louis Leterrier s’occupe de la réalisation de "L’Incroyable Hulk", le deuxième film du MCU. Récemment, le cinéaste s’est étendu sur la potentielle suite qui n’a jamais été produite par Marvel Studios.

L’Incroyable Hulk : le deuxième film du MCU

En 2008, le Marvel Cinematic Universe (MCU) n’en est encore qu’à ses balbutiements. Après Iron Man réalisé par Jon Favreau, le Français Louis Leterrier a la lourde tâche de mettre en scène L’Incroyable Hulk, le deuxième film du MCU. À l’époque, Bruce Banner est incarné par Edward Norton. Le reste de la distribution se composait notamment de Tim Roth en Abomination (rôle qu’il a récemment repris dans She-Hulk : Avocate), de Liv Tyler en Betty Ross (qui va faire son grand retour dans Captain America : Brave New World) et du regretté William Hurt en Général Ross (qui va être remplacé par Harrison Ford).

À sa sortie, le film reçoit des retours globalement positifs. Et, avec le temps, L’Incroyable Hulk a été revu à la hause grâce à son ton résolument sombre et sérieux. Un ton qui a, depuis, largement été abandonné par Marvel Studios, préférant l’humour et la légèreté.

Louis Leterrier revient sur la suite abandonnée

Lors d’une récente interview avec Comicbook.com pour faire la promotion de Fast X, Louis Leterrier s’est étendu sur le projet L’Incroyable Hulk 2. Le cinéaste français a alors expliqué qu’il avait des plans pour une suite. Des plans qui auraient permis d’introduire de nombreux personnages de l’univers de Hulk dans le MCU :

Oui, j’avais prévu une suite. Je voulais présenter le Hulk Gris, Red Hulk, je prévoyais plein de choses passionnantes. Hulk est un personnage complexe au sein de l’univers Marvel. Les fans aiment le Hulk primitif, sa rage explosive. Mais lorsque vous développez le Hulk Gris ou Smart Hulk, vous perdez un peu de cette dimension, et vous revenez à une approche plus enfantine.

Edward Norton - L'Incroyable Hulk ©Marvel Studios

Un point que le cinéaste a raison de souligner. Depuis Avengers : Infinity War, le MCU a décidé de développer une version de Hulk (incarné par Mark Ruffalo) plus calme, plus en paix avec Bruce Banner.

Et même si cette dimension du personnage existe bel et bien dans les comics, on a un petit faible pour la version violente, sombre et totalement folle du Géant de Jade. Une approche malheureusement totalement délaissée par Marvel Studios, qui s’entête à proposer des programmes grand public, plutôt que d’emmener son univers dans une dimension plus mature dont l’absence fait clairement défaut au MCU…

Des idées qui vont être recyclées

Le réalisateur estime donc que le Hulk actuel est "très loin" de ce qu'il avait commencé à construire. Notamment en voyant une série comme She-Hulk.

Il y a tellement de personnages qu'ils veulent tout faire vite (rires). J'aime bien She-Hulk, mais vous voyez, la scène de yoga avec Hulk... Je me suis dit : " OK ! On est très loin de mon Hulk".

Finalement, il semblerait que Marvel Studios soit sur le point de réutiliser certaines idées de Louis Leterrier dans Captain America : Brave New World. En effet, le film de Julius Onah va ramener de nombreux personnages de l’univers d'Hulk. Tim Blake Nelson va reprendre le rôle de Samuel Sterns, devenu Le Leader. Harrison Ford va hériter du rôle du Général Ross qui deviendra sans doute Red Hulk pour les besoins de l’intrigue. Et enfin Liv Tyler va faire son grand retour dans le MCU dans la peau de Betty Ross, qui deviendra peut-être, elle aussi, Miss Red Hulk.

Captain America : Brave New World est attendu le 24 juillet 2024 dans les salles obscures.