Cette réaction géniale d'Harrison Ford, totalement perdu au sujet de Marvel

Harrison Ford va rejoindre l'univers Marvel avec "Captain America 4", mais ne comptez pas sur lui pour alimenter les théories des fans. La preuve avec cette interview où l'acteur est questionné sur le Hulk Rouge.

Harrison Ford revient pour Indiana Jones 5

La sortie d'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée de James Mangold se rapproche. Prévu pour le 28 juin en France, le film verra le retour d'Harrison Ford dans l'un de ses rôles cultes. On le verra en partie rajeuni numériquement pour des séquences dans le passé. Cependant, le plus gros de la cinquième aventure d'Indy devrait se dérouler en 1969 en pleine conquête spatiale. Il devra alors faire face à Mads Mikkelsen, mais pourra compter sur l'aide de sa filleule Helena, interprétée par Phoebe Waller-Bridge.

Indiana Jones 5 ©Disney

Harrison Ford et Phoebe Waller-Bridge étaient justement en duo lors de la promotion du film. Le site Comicbook.com a notamment pu les questionner sur le film. Mais après avoir discuté d'Indiana Jones 5, la conversation a dérivé sur le rôle d'Harrison Ford dans le prochain Marvel : Captain America: Brave New World. L'acteur y jouera le Général Thaddeus Ross, remplaçant ainsi William Hurt, décédé le 13 mars 2022 à 71 ans.

C'est quoi un Hulk Rouge ?

La journaliste de Comicbook.com dit avoir pu voir des images de l'acteur avec un pantalon déchiré, ce qui pourrait indiquer que son personnage se transformera dans le film en Hulk Rouge (Red Hulk), comme dans les comics. La réponse d'Harrison Ford est alors hilarante.

Totalement perdu sur la question, l'acteur dit d'abord ne pas savoir ce qu'est un Hulk Rouge. Ce à quoi la personne en face de lui explique qu'il s'agit de l'alter ego de son personnage. Harrison Ford se tourne enfin vers Phoebe Waller-Bridge pour lui demander si elle était au courant de tout cela, et pourquoi elle ne lui a rien dit. La séquence est à la fois drôle et gênante et a rapidement été commentée sur les réseaux sociaux.

Harrison Ford ne cache pas qu'il n'y connaît rien en comics. Et il n'essaie pas d'aller au-delà de ce qu'on peut lui demander sur le plateau. Il avait par exemple récemment fait part de son énervement quand des fans demandent qui est le plus fort entre Han Solo et Indiana Jones.

Harrison Ford n'est clairement pas du genre à rentrer dans ce genre de jeu qui alimente les théories des fans. Il le prouve une fois de plus durant cette interview. À moins qu'il ne fasse ça pour éviter de trop en dire sur Captain America 4 (tout juste repoussé). Marvel contrôlant la moindre fuite sur les scénarios. On reste cependant d'avis qu'Harrison Ford n'en a surtout rien à faire. Et nul doute que la promotion du film Marvel, s'il y participe, nous offrira d'autres moments de ce genre.

L'intégralité de l'interview est disponible en vidéo ci-dessous :