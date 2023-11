L'Incroyable Hulk : l'ambiance était explosive sur le tournage

Invité du podcast "Watchalong", le réalisateur français Louis Leterrier est revenu sur le tournage de "L'Incroyable Hulk", durant lequel ses relations avec le casting du film ont été très compliquées...

Le frenchy préféré d'Hollywood

Louis Leterrier est un des seuls réalisateurs français à avoir réussi une carrière hollywoodienne. Une carrière sur grand écran qui a débuté en co-production avec la France sous l'égide d'EuropaCorp avec Le Transporteur, Danny the Dog et Le Transporteur 2. Des réalisations qui ont éveillé l'intérêt de Marvel Studios, qui lui confie alors la mise en scène de L'Incroyable Hulk, sorti en 2008. Louis Leterrier a depuis enchaîné les grosses productions outre-Atlantique, et on lui doit cette année le blockbuster Fast and Furious 10. Il est par ailleurs annoncé à la réalisation de Fast and Furious 11, attendu pour 2025.

Une carrière très réussie sur le plan commercial - ses films ont engrangé plus de 2 milliards de dollars de recettes, un record pour un réalisateur français -, mais qui n'était pas forcément acquise lorsqu'il a pris en charge L'Incroyable Hulk. En effet, lors du tournage de ce film Marvel, dans lequel il dirige notamment Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth ou encore William Hurt, les frictions avec son casting ont été rudes.

Edward Norton a détesté le pitch de Louis Leterrier

Invité du premier épisode du spin-off "Watchalong" du podcast "Happy Sad Confused", Louis Leterrier est revenu en détails sur L'Incroyable Hulk. Il a ainsi évoqué la différence du ton du film, comparé à Iron Man sorti la même année et à ce que serait l'ambiance générale du MCU, sa première rencontre avec les cadres de Marvel, la bande originale du film... Mais surtout, il s'est étendu sur ses relations avec le casting, tout particulièrement avec Edward Norton (Bruce Banner / Hulk) et William Hurt (Thaddeus Ross). Et l'ambiance entre eux était pour le moins compliquée...

General Thaddeus "Thunderbolt" Ross (William Hurt) - L'Incroyable Hulk ©Marvel Studios

Concernant la star du film, Louis Leterrier commence par expliquer qu'Edward Norton, lors de leur rencontre à New York, avait détesté le pitch du film... Avec humour, il raconte ainsi que le dîner avait été très agréable, mais qu'Edward Norton avait tout rejeté du projet. Mais finalement, à la condition d'avoir un contrôle créatif sur le film - il est ainsi co-scénariste de L'Incroyable Hulk, l'acteur accepte. Pendant le tournage, les deux hommes s'accordent, mais l'ambiance change du tout au tout arrivée la fin.

Pendant le tournage, tout le monde était raccord. Ça s'est juste tendu sur la fin. À la fin, il y avait une forte tension sur le ton et le degré d'humour du film. Bien qu'Edward soit un gars très drôle, que tous ses amis soient des humoristes, il avait entièrement raison de défendre le ton sérieux du film. (...) Mais j'ai été surpris, parce que jusque-là il n'y avait eu aucune tension, et du jour au lendemain c'était terminé entre nous. Je me sens un peu mal à ce sujet, parce que je l'adore et j'ai adoré travailler avec lui.

"La taille de la moustache faisait débat"

Autre acteur avec qui Louis Leterrier a eu une relation compliquée : William Hurt. Comme le réalisateur le raconte, ce dernier, grand acteur de composition, s'était montré très critique :