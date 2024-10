L'Innocent : ancien braqueur, cet acteur du film a été arrêté avec 740kg de cocaïne

"L'Innocent" de Louis Garrel passe ce soir sur Arte. On y trouve au casting Jean-Claude Pautot, ex-braqueur devenu acteur, arrêté depuis sur un voilier contenant plusieurs centaines de kilos de cocaïne.

L'Innocent : une merveille de Louis Garrel

Avec L'Innocent, Louis Garrel signe son quatrième long-métrage après Les Deux amis (2015), L'Homme fidèle (2018) et La Croisade (2021). Dans cette comédie de braquage, l'acteur se donne une fois de plus l'un des rôles principaux, celui d'Abel, qui apprend du jour au lendemain que sa mère va épouser un détenu du nom de Michel. Tous les deux se sont rencontrés grâce aux cours de théâtre donnés par Sylvie dans la prison où se trouvait Michel. Évidemment, Abel, d'un naturel méfiant, va tout faire pour découvrir si l'ancien criminel n'a pas de mauvaises intentions. Accompagné de son amie Clémence, il l'espionnera maladroitement avant de l'accepter enfin. Sauf que d'anciennes connaissances de Michel vont obliger Abel et Clémence à se lancer dans un braquage à ses côtés...

L'Innocent ©Ad Vitam

Aussi drôle qu'émouvant, L'Innocent est un vrai plaisir de cinéma grâce au ton pop de l'ensemble, au mélange des genres bien maîtrisé par Louis Garrel et au casting délicieux. Outre Louis Garrel, Roschdy Zem, Anouk Grinberg et Noémie Merlant sont excellents dans cette dramédie réjouissante (voir notre avis), nommée dix fois aux César 2023 pour deux récompenses : Meilleure actrice dans un second rôle pour Noémie Merlant et Meilleur scénario original. Un scénario d'ailleurs inspiré par la mère de son auteur. En effet, comme l'expliquait l'acteur et réalisateur, sa mère Brigitte Sy s'est, elle aussi, mariée avec un détenu. Seulement, lui s'est "tout de suite bien entendu avec son beau-père".

Jean-Claude Pautot rattrapé par son passé criminel

En raison du travail de sa mère, pendant 20 ans en prison, Louis Garrel a fréquenté depuis ses 11 ans "des personnes qui sortaient de prison, parfois y retournaient...". L'Innocent est ainsi également une sorte d'hommage à ces personnalités qu'il a pu croiser dans sa vie. D'ailleurs, pour son film, le cinéaste a fait appel à Jean-Claude Pautot, un ancien braqueur (notamment de fourgons blindés) reconverti acteur et qui, en plus d'apparaître devant la caméra de Louis Garrel, a agi comme conseiller technique sur le plateau. Par exemple, pour préparer la scène de braquage, une maquette du décor du casse a été construite pour permettre à Jean-Claude Pautot et ses amis anciens truands de montrer au réalisateur comment les choses se dérouleraient réellement. C'est là que celui-ci a vu les limites du réalisme pour le cinéma.

Avant de tourner dans L'Innocent, Jean-Claude Pautot avait fait 25 ans de prison. Lors de sa détention, il s'était lancé dans la peinture et avait exposé dans de prestigieuses galeries. Sa réinsertion artistique semblait avoir réussi, avec une montée des marches de Cannes en 2022 pour L'Innocent. Mais plusieurs mois après la sortie du film, Jean-Claude Pautot a été arrêté au large des Açores sur un voilier transportant 740 kilos de cocaïnes.

D'abord placé sous contrôle judiciaire dans la province espagnole de Cadix, il a ensuite été placé en détention provisoire en France le 26 mai, Comme l'indiquait Le Monde (avec l'AFP), Jean-Claude Pautot a été "mis en examen des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée – un crime faisant encourir trente ans de réclusion – trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé".