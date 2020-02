L’insupportable poids de l’immense talent : le film avec Nicolas Cage a une date de sortie

Vous avez aimé ? Partagez :

Nicolas Cage évolue depuis quelques temps dans sa propre catégorie, son propre cinéma et sa propre gloire. « L’Insupportable poids de l’immense talent » le mettra en scène en tant que Nicolas Cage, acteur endetté et obsédé par tourner avec Tarantino, chargé par la CIA d’infiltrer un cartel mexicain. Le film a officiellement une date de sortie.

C’est un de ces projets dont on ose à peine parler, parce qu’il ne faudrait pas porter mauvais sort à une idée dont l’absurdité pourrait finalement se révéler brillante. Le film L’Insupportable poids de l’immense talent, nous l’évoquions il y a quelques mois, est une production « meta », c’est-à-dire un film qui joue avec la réalité de sa fabrication. Exemple-type, et c’est d’ailleurs le sujet de ce film : Nicolas Cage jouera Nicolas Cage dans une histoire d’acteur endetté recruté par la CIA pour infiltrer un cartel mexicain. On peut oublier la seconde partie de la proposition, qui sera a priori une simple trame de fond pour permettre à Nicolas Cage de s’incarner avec toute la folie qu’on lui connaît.

Nicolas Cage veut tourner avec Quentin Tarantino

On ne sait pas beaucoup de choses à propos du projet, mais on a une information cruciale : la date de sortie. Comme rapporté par le Hollywood Reporter, le film est prévu dans les cinémas américains le 19 mars 2021. Si le film est distribué en France, et on croise les doigts pour que ce soit le cas, il pourrait nous arriver quelques jours avant. C’est Lionsgate qui a décroché le projet, de haute lutte contre d’autres gros studios, et c’est le réalisateur Tom Gormican qui mettra en scène cette histoire improbable.

L’aspect le plus séduisant de L’Insupportable poids de l’immense talent est que Nicolas Cage, dans le film, est acculé par les dettes et cherche coûte que coûte à obtenir un rôle dans le prochain film de Quentin Tarantino. Il serait très dommage que, Nicolas Cage interprétant son propre rôle, Quentin Tarantino, s’il apparaît, ne soit pas interprété par… lui-même. Et d’ailleurs, on imagine plutôt bien les deux hommes ensemble dans un même projet, l’acteur unique qu’est Nicolas Cage ne pouvant pas laisser le réalisateur indifférent.

On reste attentifs à toute nouvelle information concernant ce film, qui pour le moment a tout pour plaire aux fans de l’acteur et des films barrés.