Locked Down : le film de braquage en plein confinement a son trailer

Que ce soit en bien ou en mal, le confinement et les événements de ces derniers mois inspirent des réalisateurs. "Locked Down" est l'un de ces films qui se déroulent pendant la pandémie. Pas de postulat trop anxiogène ici, mais un film de braquage qui se veut fun avec Anne Hathaway et Chiwetel Ejiofor.

Locked Down : Anne Hathaway et Chiwetel Ejiofor complices d'un braquage

Un aussi gros phénomène que la crise sanitaire ne peut pas se dérouler sans que le monde du cinéma n'en fasse quelque chose. Il faudra attendre des années pour voir ce qu'il en ressort au final mais on commence à accueillir quelques titres qui n'existeraient probablement pas sans le virus. Comme Locked Down, une comédie d'action réalisée par Doug Liman. Le metteur en scène est habitué à faire des films divertissants et doit d'ailleurs partir dans l'espace pour filmer Tom Cruise dans ce projet dingue avec la NASA et Space X. On se souvient aussi qu'il avait mené un duo glamour mari/femme dans Mr. et Mrs. Smith.

Pour Locked Down, la situation est presque similaire sauf que le couple dont il est question, composé de Linda (Anne Hathaway) et Paxton (Chiwetel Ejiofor), ne peut plus se voir. Leur histoire d'amour est en train de prendre fin et le confinement n'aide absolument pas car ils sont toujours l'un sur l'autre. Au détour d'une soirée arrosée, Linda et Paxton vont avoir la saugrenue idée de se lancer dans le braquage d'une bijouterie impactée par le confinement. Une belle opportunité de s'enrichir et aussi, peut-être, de raviver la flamme entre eux.

Locked Down © HBO Max

Pas de révolution mais du fun en perspective

Ce scénario de Steven Knight (Peaky Blinders) n'entend pas révolutionner le genre et la bande-annonce le prouve. Locked Down a tout du petit divertissement qui va faire l'affaire le temps qu'il dure et qui pourra compter sur ses deux acteurs principaux. Tourné en Grande-Bretagne pendant le confinement, le film ira probablement droit au but et essayera de faire le job avec des moyens forcément réduits. Hormis les deux stars principales, une grosse partie du casting intervient par exemple à travers des écrans connectés. Locked Down ne cherche pas à poser un regard approfondi sur les conséquences du confinement et mise avant tout sur le plaisir immédiat fourni au public.

Encore faut-il qu'on puisse y avoir accès en France. Le long-métrage arrive le 14 janvier sur HBO Max et n'a aucune date de sortie chez nous pour le moment, que ce soit sur petit ou grand écran.