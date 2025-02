L’Odyssée : cette image dévoile une information majeure sur le nouveau film de Christopher Nolan

Alors que le début des prises de vues de "L’Odyssée" avait été annoncé pour le mois prochain, voire celui d’après, les caméras ont finalement commencé à tourner pour le nouveau film de Christopher Nolan. Une photo du long-métrage a même été partagée.

Christopher Nolan passe au péplum avec L’Odyssée

Pour la première fois de sa carrière, Christopher Nolan va nous proposer un péplum avec L’Odyssée. Son nouveau projet, une nouvelle fois très ambitieux, sera une adaptation de l’œuvre mythique attribuée à Homère et datée d’environ la fin du VIIIème siècle av. J.-C.. Universal nous promet ainsi « un film d’action mythique et épique ».

Comme expliqué il y a quelques jours, Variety avait avancé que le début du tournage de L’Odyssée était prévu pour fin mars ou début avril. Mais finalement, les prises de vues ont déjà commencé. Car Universal vient d’en partager une première photo, qui dévoile par la même occasion une information majeure sur le long-métrage.

Première image de Matt Damon dans le costume d’Ulysse

Via un post partagé sur son compte instagram, le studio chargé de la distribution de L’Odyssée a dévoilé la première image du long-métrage. Celle-ci nous présente Matt Damon en costume. Et en légende, Universal a dévoilé le rôle que joue l’acteur. On sait ainsi que ce dernier a été choisi pour camper Ulysse.

Alors qu’il se murmurait que Tom Holland tiendrait le rôle principal de L’Oydssée, cela ne sera donc visiblement pas le cas. À moins que Christopher Nolan ait choisi de faire du roi d’Ithaque un personnage secondaire de son histoire. Mais cela est peu probable car le héros du récit d’Homère est bel et bien Ulysse.

Mia Goth, le nouveau nom ajouté à une distribution folle

Matt Damon sera très bien entouré pour interpréter Ulysse. Car Christopher Nolan a encore assemblé un casting dantesque pour son nouveau film. Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Anne Hathaway et Robert Pattinson font entre autres partie de la distribution de L’Odyssée.

Récemment, une nouvelle actrice a d’ailleurs rejoint à son tour la distribution du film. D’après Variety, la nouvelle star du cinéma d’horreur, qui a porté la trilogie X de Ti West, Mia Goth, a elle aussi signé pour jouer devant la caméra de Christopher Nolan.

L’Odyssée arrivera dans les salles à l’été 2026. En Amérique du Nord, sa date de sortie est fixée au 15 juillet. Ce qui signifie qu’il devrait débarquer dans les cinémas français le 15 juillet 2026.