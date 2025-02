L’Odyssée : cette scène du nouveau Christopher Nolan promet d’être folle

Christopher Nolan va s’intéresser à un récit grec légendaire avec "L’Odyssée". Et, fidèle à lui-même, il devrait nous offrir une séquence folle en privilégiant les effets pratiques aux effets spéciaux pour une scène mythique.

L’Odyssée devrait nous proposer une scène mythique

Après Oppenheimer, un biopic historique qui lui a valu de nombreuses louanges, Christopher Nolan va changer de registre. Pour son prochain film, il va réaliser une adaptation de l’un des récits légendaires attribués à Homère, L’Odyssée.

Le développement de L’Odyssée de Christopher Nolan avance bien. Comme expliqué il y a peu, le tournage devrait débuter à la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril prochain. Le long-métrage contiendra notamment l’une des scènes mythiques du récit d’Homère : celle dans laquelle Ulysse est retenu dans une grotte par Polyphème, un cyclope. Or, son adaptation à l’écran promet d’être folle.

Christopher Nolan va faire construire un cyclope !

L’Odyssée va donc faire apparaître Polyphème. Or, selon le compte Twitter Christopher Nolan Art & Updates et le média grec Tharros News, Christopher Nolan a choisi de faire construire le cyclope plutôt que de le créer avec des effets spéciaux. Il va ainsi faire fabriquer « une marionnette mécanique anthropomorphique de 6 mètres par 6 mètres » !

Le cinéaste britannico-américain a toujours préféré privilégier les effets pratiques aux effets spéciaux. Et visiblement, malgré l’ampleur du projet, il va rester fidèle à lui-même pour L’Odyssée. On espère que la marionnette créée pour l’occasion sera réussie, à l’instar des dinosaures fabriqués pour le premier Jurassic Park. Mais étant donné la méticulosité de Christopher Nolan, on parie que son cyclope sera convaincant. Ce qui nous promet une scène iconique.

Une liste de comédiens impressionnante

Pour rappel, L’Odyssée sera porté par un très gros casting. Profitant de sa réputation, Christopher Nolan a encore attiré un grand nombre d’acteurs réputés pour son nouveau film. Il travaillera avec de nombreux comédiens qu’il a déjà dirigés pour certains de ses précédents films : Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Benny Safdie, Elliot Page, Bill Irwin et Himesh Patel.

Du côté des nouveaux venus devant la caméra du cinéaste, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo et Samantha Morton feront également partie de la distribution.

L’Odyssée sortira le 17 juillet 2026 en Amérique du Nord. En France, il devrait donc arriver dans les cinémas le 15 juillet 2026.