Ce soir à la TV : ce film avec Pierre Niney face à des requins va vous faire pleurer

Direction la chaîne Chérie25 ce soir pour (re)découvrir "L'Odyssée" de Jérôme Salle, un superbe biopic sur le commandant Cousteau, tourné en décors réels, et porté par Pierre Niney et Lambert Wilson. Et il pourrait bien vous arracher quelques larmes.

L'Odyssée : plongée dans la vie du commandant Cousteau Sorti en 2016 et réalisé par Jérôme Salle, le film L'Odyssée est un biopic se déroulant sur plusieurs années, et s'intéressant à la vie et l'œuvre de Jacques-Yves Cousteau, pionnier de l'exploration sous-marine, incarné à l'écran par Lambert Wilson. Le long-métrage qui compte également au casting Pierre Niney dans le rôle de Philippe Cousteau, s'attache à dépeindre la quête incessante de Cousteau pour découvrir et partager les mystères des océans, une mission qui l'a conduit à devenir un pionnier de la conservation marine. Le film explore les réalisations majeures du commandant Cousteau, notamment la création de la Calypso, navire-laboratoire emblématique, et ses innovations dans le domaine de la plongée sous-marine. Mais au-delà de l'aventurier et du scientifique, Jérôme Salle s'intéresse à l'homme derrière le mythe, abordant des aspects moins connus de sa vie, comme ses relations familiales tumultueuses, notamment vis-à-vis de son fils, Philippe, explorateur comme lui, mais tourmenté. Un biopic passionnant, mais également très émouvant. Pierre Niney au milieu des requins Hormis sa galerie de personnages touchants, la grande réussite de L'Odyssée se situe dans sa réalisation immersive et sa superbe photographie, qui nous entraînent à la découverte des fonds marins si chers à la famille Cousteau. À travers les années qui défilent et la faune qui évolue, le film vient également rappeler la fragilité des écosystèmes marins. Les prises de vues ont été effectuées dans plusieurs régions du monde, notamment en Afrique du Sud, en Croatie, ou encore en Antarctique. L'Odyssée © Wild Bunch Distribution Pour incarner Philippe Cousteau, qui était également un plongeur chevronné, Pierre Niney a dû apprendre la plongée sous-marine et s'est entraîné longuement avant le tournage avec l'aide de professionnels. Pendant les prises de vues, Pierre Niney a notamment eu la chance de nager au milieu de baleines dans l'océan en Afrique du Sud, ou encore en présence de requins. Une scène pour laquelle il a dû surmonter sa peur. Phobique des squales depuis l'enfance, il a pourtant plongé au milieu de requins-tigres et de requins citrons, pour les besoins d'une superbe scène du film et pour laquelle il n'a pas été doublé.