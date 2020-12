Logan : la Fox voulait faire une suite

Chant du cygne d'un personnage que l'on a aimé depuis sa première apparition, "Logan" est un film de super-héros qui a marqué le genre. Hugh Jackman a fait ses adieux à Wolverine mais la jeune X-23 a assez brillé pour qu'on espère un jour la revoir. Son interprète révèle que la Fox voulait faire une suite.

Logan : la dernière d'Hugh Jackman

La Fox n'aura pas tout bien fait avec les X-Men mais la porte de sortie offerte à Wolverine est une incontestable réussite. Hugh Jackman a repris une dernière fois son rôle, devant la caméra d'un James Mangold très bien placé pour s'occuper d'une telle tâche. Le scénario se connectait à ce que l'on connaît, avec un Logan vieillissant, qui était lassé par toute cette violence et par son rôle auprès du Professeur X. Son mentor, sur le déclin, était un fardeau sur lequel il continuait de veiller avec dévouement. Sa rencontre avec une jeune mutante qui lui ressemble va le pousser à s'élancer dans une dangereuse aventure pour la protéger d'un groupe qui veut lui mettre la main dessus. À l'image de Joker qui sortira plus tard, Logan a prouvé que les films tirés de comics super-héroïques pouvaient être violents ou interdits aux enfants, sans qu'ils ne se loupent au box-office. 619 millions de dollars, c'est ce que Logan a rapporté à travers le monde. Un succès financier doublé d'un autre, critique, tout autant mérité.

X-23, malgré une petite taille, était une vraie machine à tuer. Si Logan a connu un destin funeste, elle avait toutes ses chances de revenir dans une suite ou un autre projet X-Men. Dafne Keen était parfaite dans le rôle et le succès du film nous laissait penser que la Fox allait la rappeler. Il y avait cette sensation qu'un chapitre venait de se fermer et qu'un autre s'ouvrait, avec un personnage dans la lignée de Logan. Lors de sa tournée promo pour la série His Dark Materials, l'actrice a révélé au magazine Elle qu'il y avait eu des discussions à l'époque du premier film au sujet d'une suite. Des producteurs de la Fox lui auraient dit que des autres choses étaient prévues, mais cela remonte au tournage et, depuis, Disney est passé par-là avec son chéquier.

Logan © Twentieth Century Fox France

Une suite est-elle toujours possible ?

La firme aux grandes oreilles à racheté le studio et ses actifs. Ce qui jette le doute à propos d'un retour de X-23. Si elle s'assagit un peu, on pourrait l'imaginer introduire le MCU mais c'est davantage un destin à la Deadpool qui serait logique. Le héros incarné par Ryan Reynolds reviendra dans un troisième opus sous la bannière de 20th Century Studios (anciennement 20th Century Fox). Décision qui tombe sous le sens pour préserver le Rated R mais qui empêchera vraisemblablement Deadpool de pénétrer dans l'univers étendu. Si, par miracle, un film sur X-23 se faisait, on imagine que ça sera avec ces conditions.

On a le sentiment que les X-Men sont arrivés au bout d'un cycle avec tout ce qui a été fait chez la Fox. La fin s'est d'ailleurs tellement mal passée qu'il serait temps de tourner la page et de lancer une nouvelle dynamique. Cependant, X-23 n'a eu qu'une seule apparition et elle peut incarner le futur si elle est développée avec intelligence. À voir comment Disney va s'occuper des mutants maintenant qu'ils sont dans son écurie. En 2019, James Mangold s'était montré intéressé par l'idée de faire un film sur ce jeune personnage - mais également assez pessimiste sur sa faisabilité dans un "avenir proche". Le voir revenir pour ce projet serait idéal.