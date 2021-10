Loin de chez moi : qui est Lucie Fagedet l'actrice principale du téléfilm TF1 ?

Lucie Fagedet joue la fille au pair de Marine Delterme et Marc Lavoine dans "Loin de chez moi", le téléfilm diffusé sur TF1, qui est à (re)voir sur Salto. Mais qui est cette jeune comédienne qui tient le premier rôle ?

Loin de chez moi : Lucie Fagedet tient le premier rôle

TF1 a diffusé son tout nouveau thriller Loin de chez moi, et à cette occasion les téléspectateurs ont pu découvrir dans le rôle de Morgane la jeune comédienne Lucie Fagedet. Elle incarne ici une jeune fille au pair venue s'installer dans une famille française au Pays-Bas. Dans le rôle des parents on retrouve Marc Lavoine et Marine Delterme qui interprètent Victoire et Guillaume. Morgane est donc venue s'occuper des enfants, mais l'euphorie du début se transforme très vite en angoisse quand elle se rend compte que celle qui lui a précédé a mystérieusement disparu.

Loin de chez moi ©TF1

La jeune fille va donc mener l'enquête et chercher à comprendre ce qui est arrivé à sa prédécesseure. Entre amitié, déception et histoire d'amour, Morgane ferait mieux de ne pas remuer toute cette histoire si elle tient à sa vie. Si le nom de son interprète ne vous dit rien, vous avez sans doute déjà vu la jeune comédienne dans d'autres rôles à la télévision ou même au cinéma.

Une comédienne expérimentée

Lucie Fagedet n'en est effectivement pas à son premier coup d'essai, la jeune femme née en décembre 2000 est en effet inscrite au prestigieux Cours Florent depuis ses neuf ans. Très tôt, elle a fait ses premiers pas sur les plateaux de tournage. Dans un premier temps, elle apparaît dans des publicités à la télé. Puis, en 2013, elle décroche son premier rôle dans le téléfilm de France 3 Ma vie au grand air. C'est cette première expérience qui lui permet de décrocher le rôle de Laetitia dans la série qui l'a fait connaître, Parents mode d'emploi aux côtés d'Arnaud Ducret et Alix Poisson.

Depuis la fin du programme en 2017, Lucie Fagedet a joué dans La Faute de Nils Tavernier. Elle fait ensuite partie du casting de Les Héritières de Nolwenn Lemesle en 2020. Elle tient également un premier rôle pas facile dans les saisons 6 et 7 de Skam diffusé sur France.tv. Côté cinéma, la jeune femme était à l’affiche du film Le goût des merveilles d’Eric Besnard, de Maman a tort de Marc Fitoussi et de Monsieur & Madame Adelman de Nicolas Bedos. Le CV de la jeune comédienne est déjà bien rempli pour son âge. On est donc certains de la revoir très prochainement !